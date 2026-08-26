Ahmet Davutoğlu hakkındaki Katar iddiası ortalığı karıştırdı! İlk açıklama geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ahmet Davutoğlu hakkındaki Katar iddiası ortalığı karıştırdı! İlk açıklama geldi

Ahmet Davutoğlu hakkındaki Katar iddiası ortalığı karıştırdı! İlk açıklama geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek Partisi’ni feshetme kararı alan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Katar Emiri’nin dış politika başdanışmanı olacağı iddiası ortaya atıldı. Davutoğlu’nun basın danışmanı Ufuk Karcı, iddiayı kesin bir dille yalanlayarak eski Başbakan’ın bilgi ve tecrübelerine başvurulması için herhangi bir ünvana ihtiyaç duymadığını ve görevinden ayrıldıktan sonra kendisine sunulan resmi ya da fahri hiçbir teklifi kabul etmediğini belirtti.

Gelecek Partisi'ni feshetme kararı alan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, Katar Emiri'nin dış politika başdanışmanı olacağı yönündeki iddialara cephesinden yalanlama geldi.

KATAR EMİRİ'NE DANIŞMANLIK İDDİASI

Siyasette yankı uyandıran tartışmanın fitili, gazeteci yazar Sebahattin Önkibar'ın kendi YouTube kanalı üzerinden yaptığı açıklamalarla ateşlendi. Kısa bir süre önce Gelecek Partisi'ni feshetme kararı alarak dikkatleri üzerine çeken Ahmet Davutoğlu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atan Önkibar, haber kaynağının bu bilgileri yüzde yüz teyit ettiğini öne sürdü. Önkibar'ın, "Davutoğlu, Katar Emirinin dış politikada başdanışmanı oluyor. Türkiye'nin yakın geçmişteki başbakanı bundan sonra Katar Emirine akıl verecek" şeklindeki ifadeleri siyaset kulislerinde kısa sürede geniş yankı buldu.

"BİLGİSİNE BAŞVURULURKEN ÜNVANA İHTİYACI YOK"

Gündeme bomba gibi düşen bu iddiaların ardından Ahmet Davutoğlu'nun basın danışmanı Ufuk Karcı, sosyal medya platformu X üzerinden resmi bir yalanlama metni yayımladı. Açıklamasında Davutoğlu'nun vefat eden Katar Emiri başta olmak üzere mevcut Emir ve bölgedeki birçok devlet başkanıyla uzun yıllara dayanan dostluk ve istişare ilişkileri olduğunu belirten Karcı, bu durumun kamuoyunca zaten bilindiğini ifade etti. Danışman Karcı değerlendirmesinin devamında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin eski Başbakanı ve Dışişleri Bakanı, aynı zamanda bölgeyi ve bölge halklarını yakından tanıyan bir devlet ve siyaset adamı olarak, bilgi ve tecrübelerine başvurulurken herhangi bir ünvana ihtiyaç duymadığı da herkesçe rahatlıkla bilinmektedir" diyerek iddiaların mantıktan uzak olduğunu savundu.

"RESMİ VEYA FAHRİ HİÇBİR TEKLİFİ KABUL ETMEDİ"

Açıklamasının son bölümünde iddiaları kesin bir dille reddeden Karcı, Davutoğlu'nun başbakanlık görevini bıraktıktan sonra kendisine yöneltilen fahri veya resmi hiçbir makam teklifini kabul etmediğinin altını özellikle çizdi. Ortaya atılan bu tür söylemlerin mesnetsiz olduğunu belirterek Katar Emiri'nin danışmanlığı görevini yalanlayan Ufuk Karcı, kamuoyundan herhangi bir resmi dayanağı bulunmayan bu asılsız iddialara itibar etmemelerini önemle rica etti.

Ahmet Davutoğlu hakkındaki Katar iddiası ortalığı karıştırdı! İlk açıklama geldi

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Politika, Gündem, Katar, Son Dakika

Son Dakika Gündem Ahmet Davutoğlu hakkındaki Katar iddiası ortalığı karıştırdı! İlk açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
XM’e Türkiye’de lisanssız forex faaliyeti suçlaması: Türk yatırımcılar nasıl yönlendiriliyor XM’e Türkiye’de lisanssız forex faaliyeti suçlaması: Türk yatırımcılar nasıl yönlendiriliyor?
Tarih verildi İstanbul’a gök gürültülü yağış geliyor Tarih verildi! İstanbul'a gök gürültülü yağış geliyor
İstanbul’da sahte emlak ilanıyla 25 milyonluk dolandırıcılık: 13 gözaltı İstanbul'da sahte emlak ilanıyla 25 milyonluk dolandırıcılık: 13 gözaltı
Alkollü şahsın gasp ihbarı polisi alarma geçirdi: Gerçek kısa sürede ortaya çıktı Alkollü şahsın gasp ihbarı polisi alarma geçirdi: Gerçek kısa sürede ortaya çıktı
Buzağının otomobil yolculuğu kamerada Buzağının otomobil yolculuğu kamerada
Belçika’da salmonella alarmı: 306 kişi hastalandı, yumurtalar 8 ülkede toplatılıyor Belçika’da salmonella alarmı: 306 kişi hastalandı, yumurtalar 8 ülkede toplatılıyor
Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Koçaryan ve oğlu gözaltında Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Koçaryan ve oğlu gözaltında

15:00
Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim
Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim
14:47
Rojin Kabaiş soruşturmasında cinayet iddialarını güçlendiren tespit
Rojin Kabaiş soruşturmasında cinayet iddialarını güçlendiren tespit
14:32
Ali Koç çuvalla paraya satmıştı Aziz Yıldırım bedavaya geri alıyor
Ali Koç çuvalla paraya satmıştı! Aziz Yıldırım bedavaya geri alıyor
14:24
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız Tepki çeken provokasyon
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız! Tepki çeken provokasyon
13:57
Oosterwolde sağlık kontrollerinden geçemedi
Oosterwolde sağlık kontrollerinden geçemedi
13:42
Mansur Yavaş kararını verdi CHP mi, Yeni Parti mi
Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?
13:19
ÖSYM’den büyük hata Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 15:11:59. #7.12#
SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu hakkındaki Katar iddiası ortalığı karıştırdı! İlk açıklama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement