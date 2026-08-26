Ahmet Davutoğlu hakkındaki Katar iddiası ortalığı karıştırdı! İlk açıklama geldi

Gelecek Partisi'ni feshetme kararı alan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, Katar Emiri'nin dış politika başdanışmanı olacağı yönündeki iddialara cephesinden yalanlama geldi.

KATAR EMİRİ'NE DANIŞMANLIK İDDİASI

Siyasette yankı uyandıran tartışmanın fitili, gazeteci yazar Sebahattin Önkibar'ın kendi YouTube kanalı üzerinden yaptığı açıklamalarla ateşlendi. Kısa bir süre önce Gelecek Partisi'ni feshetme kararı alarak dikkatleri üzerine çeken Ahmet Davutoğlu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atan Önkibar, haber kaynağının bu bilgileri yüzde yüz teyit ettiğini öne sürdü. Önkibar'ın, "Davutoğlu, Katar Emirinin dış politikada başdanışmanı oluyor. Türkiye'nin yakın geçmişteki başbakanı bundan sonra Katar Emirine akıl verecek" şeklindeki ifadeleri siyaset kulislerinde kısa sürede geniş yankı buldu.

"BİLGİSİNE BAŞVURULURKEN ÜNVANA İHTİYACI YOK"

Gündeme bomba gibi düşen bu iddiaların ardından Ahmet Davutoğlu'nun basın danışmanı Ufuk Karcı, sosyal medya platformu X üzerinden resmi bir yalanlama metni yayımladı. Açıklamasında Davutoğlu'nun vefat eden Katar Emiri başta olmak üzere mevcut Emir ve bölgedeki birçok devlet başkanıyla uzun yıllara dayanan dostluk ve istişare ilişkileri olduğunu belirten Karcı, bu durumun kamuoyunca zaten bilindiğini ifade etti. Danışman Karcı değerlendirmesinin devamında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin eski Başbakanı ve Dışişleri Bakanı, aynı zamanda bölgeyi ve bölge halklarını yakından tanıyan bir devlet ve siyaset adamı olarak, bilgi ve tecrübelerine başvurulurken herhangi bir ünvana ihtiyaç duymadığı da herkesçe rahatlıkla bilinmektedir" diyerek iddiaların mantıktan uzak olduğunu savundu.

"RESMİ VEYA FAHRİ HİÇBİR TEKLİFİ KABUL ETMEDİ"

Açıklamasının son bölümünde iddiaları kesin bir dille reddeden Karcı, Davutoğlu'nun başbakanlık görevini bıraktıktan sonra kendisine yöneltilen fahri veya resmi hiçbir makam teklifini kabul etmediğinin altını özellikle çizdi. Ortaya atılan bu tür söylemlerin mesnetsiz olduğunu belirterek Katar Emiri'nin danışmanlığı görevini yalanlayan Ufuk Karcı, kamuoyundan herhangi bir resmi dayanağı bulunmayan bu asılsız iddialara itibar etmemelerini önemle rica etti.