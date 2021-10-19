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Ahmet Davutoğlu'nun asansör kazası anbean kamerada! Belinden rahatsızlanmış - Son Dakika

Ahmet Davutoğlu'nun asansör kazası anbean kamerada! Belinden rahatsızlanmış

19.10.2021 15:38

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, Van'da konuk olduğu yerel radyo ofisine çıkmak isterken bindiği asansör zemin kata hızlı bir iniş yaptı. Yaşanan kısa süreli panik güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Davutoğlu'nun belinde rahatsızlık oluştuğunu söyleyen radyonun genel yayın yönetmeni Salih Geçken, ayrıca 4 kişilik asansöre 6 kişinin bindiğini açıkladı.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, 16 Ekim'de Van'daki programının ikinci gününde, kent merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantının ardından konuk olacağı İpekyolu ilçesi Hastane Caddesi'ndeki 5 katlı iş hanında bulunan yerel radyonun ofisine gitti.

ASANSÖR ZEMİNE KATA DÜŞTÜ

Davutoğlu, 5'inci kattaki ofise çıkmak için yanındakilerle birlikte asansöre bindi. Ancak asansör, birinci kattan zemine düştü. Büyük tehlike atlatan Davutoğlu görevlilerin müdahalesi ile çıkartıldı. 5'inci kata yürüyerek çıkan Davutoğlu, 15 dakika dinlendikten sonra programa katıldı.

Davutoğlu'nun asansör kazası öncesi ve sonrası kamerada

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan Ahmet Davutoğlu'nun binaya girip asansöre binmesi ve kazanın ardından yaşananlar binanın girişindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

"BELİNDE RAHATSIZLIK OLUŞTU"

Radyo programcısı ve genel yayın yönetmeni Salih Geçken yaşanan olayı anlattı. Davutoğlu'nun kullandığı asansöre kendisinin de bindiğini ancak sayı fazla olunca indiğini söyleyen Geçgen, "Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nu 6 radyonun ortak yayını ile konuk alacaktık. Tabi 18.30'da buraya geldiler ve asansöre doğru yöneldiler. Asansörümüz 4 kişilik. Başta ben ev sahibi olarak asansöre binmiştim. 5'inci kişi binince ben geri çıktım. Yan taraftaki diğer asansöre binip yukarı çıktım. Benden sonra asansöre 6'ncı kişinin de binmesiyle asansörde bir ağırlık oluşmuş. Tabi birinci kattan zemin kata hızlı bir iniş olduğunu sonradan öğrendik. Çakılma kavramından ziyade hızlı bir iniş diyebiliriz. Tabi belinde rahatsızlık oluştuğunu fark ettik. Sayın Davutoğlu'nu yukarıya çıkardılar. Yaklaşık 15 dakika dinlendi. Daha sonra da programa katıldı. Yaklaşık yarım saat kendisiyle bir röportajımız oldu" dedi.

Davutoğlu'nun asansör kazası öncesi ve sonrası kamerada

"4 KİŞİLİK ASANSÖRE 6 KİŞİ BİNMİŞTİ"

Olayı yetkili mercilere de bildirdiğini anlatan Geçgen, "Vali Beye de bilgi verdim. Buradaki asansörle ilgili görüntüleri de kendisine attım. Zaten Vali Bey de süreci yakından takip ettiğini belirtmişti. Bununla ilgili Sayın Ahmet Davutoğlu'nun basından sorumlu danışmanı aradı, yetkililer aradı. Soruşturma açılacağına dair bilgiler var elimizde. Bu konu ile ilgili soruşturma açılması önemlidir derim. Ama dediğim gibi 4 kişilik asansöre 6 kişi binmişti" diye konuştu.

Ahmet Davutoğlu'nun asansör kazası anbean kamerada! Belinden rahatsızlanmış

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Radyo, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ahmet Davutoğlu'nun asansör kazası anbean kamerada! Belinden rahatsızlanmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu'nun asansör kazası anbean kamerada! Belinden rahatsızlanmış - Son Dakika
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