Üye Girişi
Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı - Son Dakika

Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı

10.11.2021 11:48
Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde yaptığı paylaşım sosyal medyada tepki çekti. Çamlı'nın paylaşımında 10 Kasım'la ilgili herhangi bir mesaj bulunmaması ve Anıtkabir resmi paylaşıp "Keşke bir köşesinde de mescit olsaydı" yazması eleştirilerin odağı oldu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta anma programları düzenlendi. Sosyal medya platformlarında da çok sayıda kullanıcı, anma mesajı yayınladı.

"MESCİT DE OLSAYDI"

AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın 10 Kasım paylaşımı ise tartışma yarattı. Çamlı, sosyal medya üzerinden paylaştığı Anıtkabir fotoğrafına "Keşke bir köşesinde de mescit olsaydı" notunu düştü.

KULLANICILARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Sosyal medya kullanıcıları Çamlı'ya tepki gösterdi. Yorumlarda, "Biyografinde milletin vekili yazıyor sen benim vekilim değilsin", "Bari bugün yapmayın ya", "Ne gerek var şimdi böyle bir paylaşıma" gibi ifadeler yer aldı.

AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın Anıtkabir paylaşımı tepki çekti: Bir köşesinde de mescit olsaydı
Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı

Mustafa Kemal Atatürk, Milletvekili, AK Parti, Mescit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç ile beraber 10 Kasım Vapuru'yla Dolmabahçe'ye gitti 11:48 Fenerbahçe, Başkan Ali Koç ile beraber 10 Kasım Vapuru'yla Dolmabahçe'ye gitti Jaguar, ormanda saldırdığı çiftçiyi kör etti 11:39 Jaguar, ormanda saldırdığı çiftçiyi kör etti Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu 11:22 Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu
Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor 11:14 Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor Hakan Ural, yoğun bakıma mı alındı? Partneri Nur Tuğba iddiaları yalanladı 11:08 Hakan Ural, yoğun bakıma mı alındı? Partneri Nur Tuğba iddiaları yalanladı 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı 10:32 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı
Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor 09:49 Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz 09:45 Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz

Son Dakika Haberleri
11:48 Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı
11:48 Fenerbahçe, Başkan Ali Koç ile beraber 10 Kasım Vapuru'yla Dolmabahçe'ye gitti
11:43 Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi
11:39 Jaguar, ormanda saldırdığı çiftçiyi kör etti
11:35 Son dakika gündem haberleri! En güncel olaylar /10.11.2021
11:22 Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu
11:19 Son Dakika! Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırıda bulunan terörist, İstanbul'da yakalandı
11:14 Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor
11:12 ABD'li uzmanlar DH1047 isimli antikor keşfetti
11:10 Altının gram fiyatı 573 lira seviyesinden işlem görüyor
Berdan Mardini'nin sevgilisi Morane Taraku, 200 bin TL'lik ATV'siyle görüntülendi Berdan Mardini'nin sevgilisi Morane Taraku, 200 bin TL'lik ATV'siyle görüntülendi         
11:54
Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi         
11:43
Son dakika gündem haberleri! En güncel olaylar /10.11.2021 Son dakika gündem haberleri! En güncel olaylar /10.11.2021         
11:36
Son Dakika! Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırıda bulunan terörist, İstanbul'da yakalandı Son Dakika! Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırıda bulunan terörist, İstanbul'da yakalandı         
11:20
ABD'li uzmanlar DH1047 isimli antikor keşfetti ABD'li uzmanlar DH1047 isimli antikor keşfetti         
11:12
Ticaret Bakanlığı'ndan Ticaret Bakanlığı'ndan "efsane cuma" uyarısı: İndirim kampanyalarında mağduriyet yaşamamak için dikkatli olun         
10:54
Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı         
10:00
Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu         
09:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı         
09:18
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yapan iş yeri sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yapan iş yeri sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı         
07:22
Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler         
18:25
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur         
16:07
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 11:57:21. #1.13#
SON DAKİKA: Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement