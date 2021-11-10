Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı - Son Dakika

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta anma programları düzenlendi. Sosyal medya platformlarında da çok sayıda kullanıcı, anma mesajı yayınladı.
AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın 10 Kasım paylaşımı ise tartışma yarattı. Çamlı, sosyal medya üzerinden paylaştığı Anıtkabir fotoğrafına "Keşke bir köşesinde de mescit olsaydı" notunu düştü.
Sosyal medya kullanıcıları Çamlı'ya tepki gösterdi. Yorumlarda, "Biyografinde milletin vekili yazıyor sen benim vekilim değilsin", "Bari bugün yapmayın ya", "Ne gerek var şimdi böyle bir paylaşıma" gibi ifadeler yer aldı.
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