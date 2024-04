Gani Rüzgar Şavata, Ahmet Kaya\'nın saldırıya uğradığı geceyi anlattı! Serdar Ortaç\'a yüklendi

Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR) Remake Hakkında Önemli Detaylar Paylaşıldı

Saber Interactive CEO'su Matthew Karch, verdiği son röportajda Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR) Remake hakkında önemli detaylar paylaştı. Karch, KOTOR Remake'in hala geliştirilmekte olduğunu ve iyi durumda olduğunu doğruladı. Ancak çıkış tarihi hakkında henüz ayrıntı verilmedi.