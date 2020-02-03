Ahmet Mekin'in acı günü - Son Dakika
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Ahmet Mekin'in acı günü

6 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde kanser tedavisi gören Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden 'Altın Portakal' ödüllü Ahmet Mekin'in eşi Kumral Şükran Kurteli hayatını kaybetti.

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Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde kanser tedavisi gören Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden 'Altın Portakal' ödüllü Ahmet Mekin'in eşi Kumral Şükran Kurteli hayatını kaybetti.


Türk sinemasının emektar jönlerinden Ahmet Mekin'in (Kurteli) 63 yıllık hayat arkadaşı 82 yaşındaki Kumral Şükran Kurteli, 2,5 aydır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi onkoloji bölümünde kanser tedavisi görüyordu. Kurteli, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kumral Şükran Kurteli'nin cenazesi uçakla Balıkesir'e gönderildi. Kurteli'nin, Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Ahmet Mekin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:48 Kaynak: İHA
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