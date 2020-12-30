Ahmet Murat, "12. İstanbul Edebiyat Festivali"nde Yunus Emre'yi anlattı Açıklaması - Son Dakika

Şair, yazar ve sunucu Ahmet Murat, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen "İstanbul Edebiyat Festivali"nde Yunus Emre'yi anlattı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu ve bu yıl vefatının 700. yılı dolayısıyla Yunus Emre'ye adanan festival kapsamında gerçekleştirilen "Yunus'un Çağrısı" başlıklı konuşma, birliğin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Hazırlayıp sunduğu TRT2 Edebiyat Söyleşileri programıyla da tanınan Murat, "Yunus Söyler Dilimiz" üst başlığı etrafında tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin farklı yönlerini ele aldığı konuşmasında, "Yunus Emre'nin ortaya koyduğu miras sadece Türkçe ile bağlantılı bir miras değil. Türkçe ile bağlantılı kısımları çok güçlü olmakla birlikte asıl mirası tasavvufi mirası." dedi.

Yunus'un Anadolu'daki tasavvuf geleneğinde kilit bir rol üstlendiğini vurgulayan Murat, Yunus'un mutasavvıf tavrını anlattı.

Yunus Emre Divanı okunup incelendiğinde bir "Aşık Yunus" portresi ortaya çıktığını kaydeden Murat, aşkla ilişkisi üzerine çokça konuşulan Yunus'un aşkı deneyimlemiş bir sufi şair olduğunu ifade etti.

"Yunus, geniş bir coğrafyaya etki etti"

Farklı bileşenlerin yanında Yunus Emre portresinin bir başka tavrı olarak melametin önem taşıdığını dile getiren Murat, şunları kaydetti:

"Bugünkü çalışmalardan anlıyoruz ki Yunus Emre 80'li yaşları geçmiş ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bulunmuş. Şam ve Hicaz'a kadar gitmiş. Şiirlerindeki atıflara bakılırsa epeyce mürekkep yalamış biriyle karşı karşıyayız. Varlıklı birisi olduğu da yapılan araştırmalarda ortaya konuyor.

Geniş bir coğrafyada yani 15 kadar Anadolu'da, 2 Azerbaycan'da olmak üzere 17 makamı veya türbesi bulunuyor. Bu geniş coğrafyada etkide bulunmuş bir isim aynı zamanda. Yaşını başını almış, etrafında kendisine tabi olanların ve kendisini takip edenlerin bulunduğu olgun, ağırbaşlı bir Yunus portresi de karşımıza çıkıyor. Fakat Yunus Emre buna sığmayacak bir tasavvuf karakterine sahip."

Melamet tavrının tasavvuftaki bazı alışkanlıklara itiraz etiğini ve Yunus'un bu tavrının bütün tasavvuf ekollerini ve isimlerini etkilediğini aktaran Murat, Yunus Emre Divanı'ndaki bu tavrı yansıtan şiirlerden örnekler okudu.

"Yunus'un Çağrısı", Yunus'a Ömür Verenler", "Edebiyatçıların Yunus'u ve "Sinemada Yunus Dili- İrfani Sinema" gibi birçok başlığın ele alınacağı festivalin sona ereceği yarın "2020 Yılı Edebiyat Gündemi Değerlendirmesi" yapılacak.