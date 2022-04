SPOR Ahmet Nur Çebi: Camiayı sportif ve ekonomik anlamda uçurmayı hedefliyoruz - Son Dakika

Ahmet Nur Çebi: Camiayı sportif ve ekonomik anlamda uçurmayı hedefliyoruz

Caner ÜNVER/ ANKARA, (DHA) - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, altyapıdan kaynak sağlanmasıyla, dışarıdan alınacak ucuz maliyetli futbolcuların parlatılmasıyla kulübe ekonomik katkı sağlayacaklarını belirterek, "Bir seçim var önümüzde. Bizler devam edebilirsek Allah nasip ederse geldiğimiz takdirde siyasetimiz böyle olacak. Bu camiayı sportif ve ekonomik anlamda da uçurmayı hedefliyoruz" dedi.

Anadolu Beşiktaşılar Derneği üyeleri Ankara'da iftar yemeğinde bir araya geldi. ATO Congresium'da düzenlenen programa Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ÖSYM Başkanı Erdoğan Akan, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Muammer Topal, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski bakanlar İmren Aykut, Abdulkadir Aksu, eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan, Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaşlı iş insanları ve çok sayıda Beşiktaşlı katıldı.

Yemeğin ardından Beşiktaş'la ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş'ın içinden geldiğimiz zaman herkesin bizimle biraz sohbet edip Beşiktaş'la ilgili öğrenmek istedikleri oluyor. Elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Sadece bazı transferleri soran çocuklarımıza 'hayır' diyoruz. Onlar da kırılıp gidiyorlar ama üzülmeyin daha iyileri de gelecek" dedi.

Konuşmasından önce izletilen klipte oyuncu Erkan Can'ın Beşiktaş hakkında okuduğu sözleri anımsatan Ahmet Nur Çebi, "Erkan Can değerli Beşiktaşlı sanatçımız, benim söyleyeceğim her şeyi söyledi. 'Bırakmam Seni' kampanyasında eğer sadece sporu başarı için takip edip 'gol atamıyorsan bana ne' diyorsan, 'bırak' diyor. Ben Beşiktaşlıların bir tavrı, bir tutumu ve bir Beşiktaşlılık duruşu olduğuna inanlardanım. Biz insanlara çok değer veriyoruz. Milletimizi seviyoruz, insanları seviiyoruz, abiatı seviyoruz, adaleti seviyoruz, vicdanlı olmayı seviyoruz. Biz biraz diğerlerinden bir çıt farklıyız. Dolayısıyla hepimiz Beşiktaşı olmaktan gurur duymalıyız" diye konuştu.

"5 MAÇI GALİBİYETLE BİTİREREK AVRUPA'DA YERİMİZİ ALABİLİRİZ"

Çebi, 2,5 yıl önce başkanlık görevine geldiğini anımsatarak şöyle konuştu:

"Sportif olarak amatörlerle iligli başarılı süreç geçirdiğimizi söylemek istiyorum. Biraz garip gelebilir size ama hentbolda Mesut Çebi'nin başarıları gözardı edemeyiz. Basket takımıyla ilgili çok ilginç bir yatırım ve strateji izledik. Genç çocukları oradan çıkarıdık, NBA'ya satışlarını yaptık. 2 büyük kulübe genç basketçilerimizin satışını yaparak kulübümüze, basketbola katkı sağladık ve şu anda da aynı politikayla devam ediyoruz. Bu politikanın devamında yine genç çocuklarımızla başarılı olacağımıza inanıyorum. Bildiğiniz gibi futbol takımı geçen sene şampiyon oldu. Pandemi zor bir dönemdi. Herkesin küme düşer dediği takım, geçen sene 3 kupa aldı. Sergen hocamıza da burdan teşekkür etmek istiyorum. Her biri camiamızın çocukları. Bu tabi aynı zamanda çok da keyif veriyor. Ondan sonra devam ettiğimiz Önder Karaveli hocamızın ben şahsen çok başarılı olduğunu düşünüyorum, büyük katkı verdi. Geldiğinde Avrupa kupalarından yorulmuş, sakatlıklardan daha çıkamamış bir takımı sırtladı. Altyapıdan gelmesine ve çok tecrübesi olmamasına rağmen çok kısa bir sürede teknik anlamdaki başarısı ve Beşiktaş'a olan aidiyet duygusuyla çok güzel şeyler başardığını söylemek istiyorum. Ona da buradan, o sıkıntılı süreçte çektiyi eziyet ve verdiği katkı nedeniye helallik istiyorum ve çok teşekkür ediyorum. Son zamanlarda da kıymetli bir hoca bulmayı Allah bize nasip etti. Valerian İsmael, önümüzdeki Beşiktaş'a planladığımız stratejilere uygun, zeki, akıllı, çalışkan, ve teknik, soğukkanlı, aynı zamanda da bir o kadar heyecanlı bir hocamız var. Kendisiyle başarılara doğru koşacağımızdan şüphem yok. Zaten geldiğinde vermiş olduğu değişiklikleri hissettirebildiğini düşünüyorum. Son 5 maçı da umuyoruz ki galibiyletle bitirerek Avrupa kupalarına katılabiliriz ve Avrupa'da yerimizi alabiliriz."

"CAMİAYI SPORTİF VE EKONOMİK ANLAMDA UÇURMAYI HEDEFLİYORUZ"

Beşiktaş'ın güçlü olması için ellerinden geleni fazlasıyla yaptıklarını aktaran Çebi, "Beşiktaş'ın içinde olduğu durumu camiamıza anlatabilmemiz gerekiyordu. O günden bugüne borçlarını ödeyebilen, çalışanına,sporcusuna, kendisine hizmet veren büyük bir kulübümüz var. Bu sürece kadar birçok sıkıntılı kontratları eledik. Beşiktaş'a zarar verenlerden kurtulmaya çalıştık. Önümüzdeki bir dönemde biz mümkün olursa Beşiktaş'ın artık yapılanmasıyla, altyapısından kaynak sağlamasıyla dışarından bulacakları uygun maliyetli futbolcularla onları parlatarak ekonomik katkı sağlama planlarımızda var. Farkı 2-3 yıl göreceğiz. Tabi ki bir seçim var önümüzde. Bizler devam edebilirsek Allah nasip ederse geldiğimiz takdirde siyasetimiz böyle olacak. Bu camiayı sportif ve ekonomik anlamda da uçurmayı hedefliyoruz? açıklamasında bulundu. (DHA)