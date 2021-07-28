Ahmet Nur Çebi müjdeyi verdi! Beşiktaş, Ghezzal ve Rosier'i kadrosuna kattı

Kara Kartal'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş taraftarını mutlu edecek haberler verdi. Aspor'a konuşan Başkan Çebi, Ghezzal ve Rosier transferinde 'iş artık resmi imzaya kaldı' ifadelerini kullandı.

Çebi'nin açıklamalarından satır başları:

"İMZA ATILMADAN BİTMEZ"

"Transferler altına imza atıldığı andan itibaren gerçekleşmiş sayılır. Realize olmadığı takdirde söylenemez. Henüz atılmış imzalar yok. İşin sonuna gelindi. Ghezzal'da da Rosier'de de bir yere geldik ama oldu demek için imza atmamız gerekiyor.

"TRANSFER SON AŞAMADA"

Rosier ve Ghezzal transferinde son aşamaya geldik. Transfer yakın diyebiliriz."

"BİZ TEHLİKEYE Mİ ATTIK"

Burak Elmas'ın, "3.8 milyon euro maliyeti çıktı. Bonuslarla primlerle bu maaş Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmak" ifadesine Çebi'den şu yanıt geldi: Kendisine göre açıklaması olmuş ama biz Beşiktaş'ın geleceğini tehlikeye mi atıyoruz? Hele ki ben!