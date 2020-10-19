Ahşaba şekil veren genç el - Son Dakika

Ahşaba şekil veren genç el

19.10.2020 10:33

Ahşaba şekil veren genç el Hobi amaçlı başladığı ahşap oyma sanatı mesleği oldu Genç yetenek Kemal Cesur: "Bu sanatı yaşatmak için mücadele veriyorum" "Bu sanatın eski günlere dönmesini istiyorum" Kırıkkale'de üniversite mezunu 24 yaşındaki Kemal Cesur, hobi olarak başladığı ahşap oyma...

Ahşaba şekil veren genç el

Hobi amaçlı başladığı ahşap oyma sanatı mesleği oldu

Genç yetenek Kemal Cesur:

"Bu sanatı yaşatmak için mücadele veriyorum"

"Bu sanatın eski günlere dönmesini istiyorum"

KIRIKKALE - Kırıkkale'de üniversite mezunu 24 yaşındaki Kemal Cesur, hobi olarak başladığı ahşap oyma sanatını mesleğe dönüştürdü.

Kırıkkale'de üniversite mezunu 24 yaşındaki Kemal Cesur, evinin bahçesine yaptığı 20 metrekarelik atölyede ahşaba şekil vererek el emeği göz nuru ile yaptığı mutfak ve dekoratif hediyelik eşyaları satıyor. Aile ekonomisine katkıda bulunan Cesur, hobi amaçlı başladığı ahşap oyma sanatını böylece meslek haline getirdi. Siparişlere yetişmek için gece-gündüz atölyesinde çalışan genç yetenek Cesur, mini atölyesindeki makinelerde işlediği ahşaplardan; masa, şekerlik, vazo, kaşık, baharatlık seti, meyve tabağı, kase ve bunlara benzer muhtelif eşyalar yapıyor.

İHA muhabirine konuşan Kemal Cesur, "Burada genelde mutfak eşyalarından, mutfak gereçlerinden, ahşap masalardan, ahşap avizelerden, kütük sehpalar, oyuncak, kamelya ve sedir takımları kendi imalatımdır" dedi.

"Bu sanatı yaşatmak için mücadele veriyorum"

Cesur, "Bu ahşap tornacılığın sadece merdiven korkuluğu veya sadece CNC (siensi) makinelerden ibaret olmadığını sadece hepsinin el emeği olduğunu ve elle de bazı şeylerin yapıldığını kanıtlamaktır ve bu sanatı yaşatmak için mücadele veriyorum. Şu anda da zaten doğaya dönüş var. O yüzden de bu ahşabı yaşatmak için ahşap hamur teknelerinden tutun havanlardan, ahşap tokmaklardan, zeytin kıracaklarından, bal kaşıklarından aklınıza çok çeşit gelebilir. Bunların üretimini yapıyorum" diye konuştu.

"Bu sanatın eski günlere dönmesini istiyorum"

Eski makinelerden bir atölye kurduğunu anlatan Cesur, "Ben öğrenci olduğum için aileme katkım olsun diyerek bu görmüş olduğunuz tezgahları tamamıyla hiç usta yüzü görmeden, bu tezgahlar antikadır. Ben bunların restorasyonunu yapıp kullanır hale getirdim. Ben böyle atölyelerin mahalle aralarında çoğalmasını ve gençlerimize bir gelir kaynağı olabileceğini düşünüyorum. Bu sanata devletimizin el atması gerektiğini düşünüyorum. Gerek halk eğitimler olsun gerekse çıraklık okulları olsun bu sanatın tekrar eski günlerine dönmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

"Geleneksel olarak üretimimi devam ettiriyorum"

Ahşap ürünleri geleneksel olarak üretimine devam edeceğini belirten Cesur, "Ben bu eşyaları yaparken atalarımızın eskiden kullanmış oldukları at arabaları olsun, hamur tekneleri olsun, havanlar olsun bunları burada yapıp yaşatmaya çalışıyoruz. Bunlar zaten tamamıyla doğaldır. Herhangi bir içinde katkı maddesi yoktur. Plastik, mika, cam gibi bu ürünlerde yoktur. Bunların geleneksel olarak üretimini devam ettirmekteyim" ifadesini kullandı.

Ahşaba şekil veren genç el
Ahşaba şekil veren genç el
Ahşaba şekil veren genç el
Ahşaba şekil veren genç el
Ahşaba şekil veren genç el
Ahşaba şekil veren genç el
Ahşaba şekil veren genç el
Ahşaba şekil veren genç el
Ahşaba şekil veren genç el
Ahşaba şekil veren genç el

Üniversite, Kırıkkale, Oyuncak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ahşaba şekil veren genç el - Son Dakika Ekonomi

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