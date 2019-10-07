Son Dakika Haberleri: Ahşap Fuarına katılan esnaflara katılım belgesi verildi
Son Dakika Güncel Ahşap Fuarına katılan esnaflara katılım belgesi verildi

Ahşap Fuarına katılan esnaflara katılım belgesi verildi

1 saat önce

Ahşabın başkenti olarak kabul edilen Kastamonu'da bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen Ahşap Fuarına katılım gösteren firmalara katılım belgesi takdim edildi.

Ahşap Fuarına katılan esnaflara katılım belgesi verildi, System.String[]

Ahşabın başkenti olarak kabul edilen Kastamonu'da bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen Ahşap Fuarına katılım gösteren firmalara katılım belgesi takdim edildi.


Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO), Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen ayrıca Türkiye'de ilk ahşap fuarı olma özelliği taşıyan 9. Kastamonu Ahşap Fuarı sona erdi. "Geçmişten geleceğe ahşabın serüveni bu fuarda" temasıyla bu yıl 9. kez düzenlenen Kastamonu Ahşap Fuarında stant açan firmalara katılım belgesi takdim edildi. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Turgay Dellaloğlu ile Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Dursun Ergin, Ahşap Fuarı etkinliğine katılarak stant açan firmaları birlikte ziyaret ederek katılım belgesi takdim etti.


KATSO Meclis Başkanı Turgay Dellaloğlu, "Bu yılki fuar etkinliğinde Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası olarak yerimizi aldık ve ahşap sektöründe faaliyet gösteren tüm esnaflarımıza gerekli desteği verdik. Önümüzdeki yıl 10'uncusu yapılacak olan fuarda da KATSO olarak gerekli desteği sağlayacağız ve ulusal kapsamda fuar olması yolunda var gücümüzle çalışacağız" dedi. - KASTAMONU

Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:06 Kaynak: İHA
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