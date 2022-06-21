Yangın, Çarşamba'nın Eğrikum Mahallesi Merkez Sokakta bulunan Doğal Yaşam Parkı'ndaki Çarşamba Konağı Kafe-Restoran'da meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangında bacada başlayan yangın kısa sürede ahşap kafe-restoranın alev topuna dönmesine neden oldu. Yangının olduğu kafenin etrafında güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri de olaya anında müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, kafede büyük çaplı zarar oluştu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ahşap kafe-restoran alevlere teslim oldu - Son Dakika

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