Ahşap kafe-restoran alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Ahşap kafe-restoran alevlere teslim oldu

21.06.2022 14:46

Ahşap kafe-restoran alevlere teslim oldu Samsun'un Çarşamba ilçesinde ahşap bir kafe-restoran alev alev yandı.

Ahşap kafe-restoran alevlere teslim oldu

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde ahşap bir kafe-restoran alev alev yandı.

Yangın, Çarşamba'nın Eğrikum Mahallesi Merkez Sokakta bulunan Doğal Yaşam Parkı'ndaki Çarşamba Konağı Kafe-Restoran'da meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangında bacada başlayan yangın kısa sürede ahşap kafe-restoranın alev topuna dönmesine neden oldu. Yangının olduğu kafenin etrafında güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri de olaya anında müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, kafede büyük çaplı zarar oluştu.

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Balıkçı teknesi alevlere teslim oldu Balıkçı teknesi alevlere teslim oldu İstanbul'da ahşap köşk alev alev yandı! Yangın diğer yakadan görüldü İstanbul'da ahşap köşk alev alev yandı! Yangın diğer yakadan görüldü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ahşap kafe-restoran alevlere teslim oldu - Son Dakika

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