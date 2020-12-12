AIBA'nın yeni başkanı Umar Kremlev oldu - Son Dakika

AIBA'nın yeni başkanı Umar Kremlev oldu

12.12.2020 19:15
AIBA'nın yeni başkanı Umar Kremlev oldu, System.String[]

Uluslararası Boks Birliği (AIBA) Başkanlığı'na Rus aday Umar Kremlev seçildi.

Uluslararası Boks Birliği (AIBA) Başkanlığı'na Rus aday Umar Kremlev seçildi.

Merkezi İsviçre'nin Lozan kentinde bulunan AIBA'da kongre heyecanı yaşandı.

AIBA Kongresi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle yapıldı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından faaliyetleri askıya alınan AIBA'da başkanlık için 5 aday yarıştı.

Dördüncü tura kadar devam eden yarışta Rusya Boks Federasyonu Genel Sekreterliği görevini de yürüten Kremlev, 86 delegenin oyunu (Yüzde 57,33) alarak yeni AIBA Başkanı oldu.

Kremlev'in en yakın rakibi Hollandalı Boris van der Vorst 46 (Yüzde 30), 23 Mart 2019'dan bu yana AIBA Başkanı olan Faslı Muhammed Moustahsane ise 19 (Yüzde 12,67) oy alabildi.

Kongreye 5 kıtadan 155 Ulusal Boks Federasyonu iştirak etti.

"AIBA, tarihinin en kritik dönemini yaşıyor"

Basına kapalı gerçekleşen AIBA Kongresi'nde Türkiye'yi, Boks Federasyonu Başkanı, AIBA Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa Boks Konfederasyonu (EUBC) Asbaşkanı Eyüp Gözgeç temsil etti.

Kongreyi AA muhabirine değerlendiren Gözgeç, "Bundan sonra IOC'nin atacağı adım önemli. Bekleyip, AIBA'nın olimpiyat hareketine yeniden dahil edilip edilmeyeceğini göreceğiz. Ama sürecin çok zorlu olduğunu söyleyebilirim. AIBA, kurulduğundan bu yana tarihinin en kritik dönemini yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Gözgeç, Türkiye Boks Federasyonu olarak temiz, adil, şeffaf ve en önemlisi "IOC'nin belirlediği standartlara uygun bir AIBA" için uzun zamandır mücadele verdiklerini kaydetti.

Kongrede sadece başkanlık seçiminin yapıldığını aktaran Gözgeç, mevcut yönetim kurulunun 2022'de gerçekleştirilecek kongreye kadar görevinin başında olacağını belirtti.

Yeni başkan Kremlev'den 50 milyon dolar vaadi

AIBA'nın yeni başkanı olan Kremlev, seçim sonunda yaptığı açıklamada, "acil reform ve birlik" çağrısında bulundu.

Kremlev, "Yönetimim iki yıl içinde 50 milyon dolar toplamayı hedefleyecek ve bunların tümü AIBA'yı yeniden inşa etmek için kullanılacak." ifadesini kullandı.

Faaliyetleri askıya alınmıştı

IOC, 22 Mayıs 2019'da yaptığı toplantıda, yönetim şekli, etik ve finans konularında evrensel yönetmeliğe uygun hareket etmediği gerekçesiyle AIBA'nın faaliyetlerini askıya almıştı.

Boksörlerin ise Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda IOC bayrağı altında yarışmalarına izin verilmişti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, İsviçre, Boks, Rus, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor AIBA'nın yeni başkanı Umar Kremlev oldu - Son Dakika Spor


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