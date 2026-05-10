AİÇÜ’de akademik başarı ve sporun gururu aynı törende buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AİÇÜ’de akademik başarı ve sporun gururu aynı törende buluştu

AİÇÜ’de akademik başarı ve sporun gururu aynı törende buluştu
10.05.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde düzenlenen Akademik Teşvik, Spor Ödülleri ve Cübbe Giyme Töreni’nde bilimsel başarılarıyla öne çıkan akademisyenler ve sporcular ödüllendirildi. Törende son bir yılda profesör ve doçent unvanı alan akademisyenler cübbe giyerken, üniversitenin bilim ve spor alanındaki vizyonu da vurgulandı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ), bilimsel üretkenliği desteklemek ve akademik başarıyı teşvik etmek amacıyla Akademik Teşvik, Spor Ödülleri ve Cübbe Giyme Töreni gerçekleştirildi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile İbrahim Çeçen Vakfı iş birliğinde düzenlenen tören, akademisyenler, öğrenciler ve davetlilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

AKADEMİK BAŞARILAR VE SPORDAKİ DERECELER ÖDÜLLENDİRİLDİ

AİÇÜ Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen, üniversite üst yönetimi, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan akademisyenlere akademik teşvik ödülleri verilirken, çeşitli spor organizasyonlarında derece elde eden sporcular ve antrenörleri de ödüllendirildi. Son bir yıl içerisinde doçent ve profesör unvanı alan akademisyenler için düzenlenen cübbe giyme töreni ise programa anlam kattı.

AİÇÜ’de akademik başarı ve sporun gururu aynı törende buluştu

REKTÖR GÜLÇİN: “BİLİM VE EĞİTİM GELECEĞİN TEMELİDİR”

Törende konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, bilimsel üretimin desteklenmesi ve gençlerin eğitim ile spor alanlarında motive edilmesinin güçlü bir geleceğin inşasında büyük önem taşıdığını söyledi. Verilen ödüllerin emeğin, disiplinin ve azmin karşılığı olduğunu ifade eden Gülçin, üniversitede başarı kültürünün daha da güçlenmesini hedeflediklerini belirtti.

Prof. Dr. Gülçin, “Bugün yalnızca ödül alan akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin başarılarını kutlamıyoruz; aynı zamanda bilime, eğitime ve gençliğe yapılan yatırımların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha görüyoruz” dedi. Akademik cübbenin yalnızca bir unvan değil, aynı zamanda ilim yolculuğunun sorumluluğunu temsil ettiğini vurgulayan Gülçin, üniversiteye katkılarından dolayı İbrahim Çeçen Vakfı’na teşekkür etti.

AİÇÜ’de akademik başarı ve sporun gururu aynı törende buluştu

GÜNSELİ ÇEÇEN: “GENÇLERİN EN GÜÇLÜ YOL ARKADAŞI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen ise vakıf olarak üniversitenin bilimsel üretim, nitelikli insan kaynağı ve uluslararası başarı hedeflerine katkı sunmayı sürdüreceklerini söyledi. Çeçen, bilimle güçlenen ve sporla gelişen bir gençliğin güçlü toplumların temelini oluşturduğunu ifade etti.

Vakfın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üniversitenin yanında olmaya devam edeceğini belirten Günseli Çeçen, akademisyenlere, antrenörlere ve öğrencilere destek veren ailelere teşekkür etti. Tören, ödül takdimleri ve akademisyenlerin cübbe giymesiyle sona erdi.

Haber: Servet Arslan

Yerel Haberler, Yerel, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Üniversite AİÇÜ’de akademik başarı ve sporun gururu aynı törende buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı
Gaziantep’te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu Gaziantep'te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu

11:29
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
11:12
“İş bittikten sonra ihale“ iddiası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a soruşturma izni verildi
"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi
11:02
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
10:13
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
09:59
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı Resmen bile bile lades
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades
09:38
Şampiyonluk kutlamasında skandal Metroda yaşlı adama saldırdılar
Şampiyonluk kutlamasında skandal! Metroda yaşlı adama saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 11:49:32. #7.12#
SON DAKİKA: AİÇÜ’de akademik başarı ve sporun gururu aynı törende buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.