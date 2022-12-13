Son Dakika Üniversite Haberleri

15:33 Apartta biri üniversite öğrencisi, 2 gencin cesetleri bulundu NİĞDE'de üniversite öğrencisi İrem Polat (20) ile Mehmet Selim Yaşar (20), kaldıkları apartta ölü bulundu.

12:17 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, üniversite gençliğinin profilini çıkaracak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, üniversite gençliği üzerine yapılan ilk profil araştırması olan Türkiye Üniversite Gençliği Profil Araştırması'nın üçüncüsünü gerçekleştirecek.

11:57 Kadın girişimci, devlet desteğiyle çiftlik kurdu Eskişehir'de yaşayan üç üniversite diplomasına sahip 32 yaşındaki Münevver Kepenek, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı hibe desteğiyle kurduğu büyükbaş hayvan çiftliğinde 50 sağılabilir büyükbaş hayvana ulaşmayı hedefliyor.

11:46 Erciyes Üniversitesinden yerleşke girişindeki "T.C." yazısına ilişkin açıklama Erciyes Üniversitesince, yerleşkenin Sabancı giriş kapısında yer alan "T.C." yazısıyla ilgili açıklama yapıldı.

11:45 Edirne'de gül yetiştiriciliğinin yeniden yaygınlaştırılması hedefleniyor Tarihte gül bahçeleriyle ünlenmiş Edirne'de, gül yetiştiriciliğinin yeniden geliştirilmesi amacıyla eğitim başlatıldı.

11:21 Master ve doktora öğrencilerine aylık 1 liraya deniz manzaralı ev Bilim ve teknoloji alanında yüksek düzeyde araştırma, öğretim ve üretim misyonuna sahip İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), başarılı lisansüstü öğrencilerinin bilimsel çalışmalarını kolaylaştırmak için öğrenci köyü kurdu.

11:06 Uluslararası Balkan Üniversitesi, "Webometrics Üniversite" sıralamasında başarı sırasını artırdı Uluslararası Balkan Üniversitesi, üniversitelerin bir önceki eğitim-öğretim döneminde yaptıkları çalışmaları temel alarak oluşturulan "Webometrics Üniversite" sıralamasında, Kuzey Makedonya'da bulunan üniversiteler içerisinde başarı sırasını en çok artıran üniversite oldu.

10:49 Bebeklerde soğuk yanığına dikkat Medipol Çamlıca Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Alpaslan Taşkın, hassas yapıları nedeniyle bebeklerin soğuktan daha çabuk etkilendiğini söyleyerek, ebeveynleri uyardıMedipol'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Taşkın,...

10:14 Gönüllü öğrenciler bir araya geldi, köy okulunu adeta masal evine çevirdiler Gönüllü öğrenciler bir araya geldi, köy okulunu adeta masal evine çevirdiler Sivas'ta bir araya gelen gönüllü üniversite öğrencileri köy çocuklarının daha iyi bir ortamda eğitim alabilmeleri için köy okulunu boyayarak tadilat yaptı Sivas'ta bir araya gelen gönüllü üniversite öğrencileri...

21:38 İstanbul'da Üniversite Öğrencisi, Hpv Aşısının Ücretini Ödemesi İçin Sgk'ya Açtığı Davayı Kazandı Doktorunun önerisiyle rahim ağzı kanseri oluşumunu önleyen HPV aşısını yaptıran üniversite öğrencisi D.Y, tek dozu 695,97 TL olan aşının bedelinin karşılanması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) açtığı davayı kazandı. SGK, davacı üniversite öğrencisi D.Y.'ye, ilacın bedelini yasal faiziyle ödeyecek.

17:14 Öğrencilerin gezi rotası şehrin güneyi oldu Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin tanıtımına yönelik düzenlediği gezilere devam ediyor.

16:07 Mahkeme HPV aşısı bedelinin SGK tarafından ödenmesine karar verdi Üniversite öğrencisi D.Y'nin, doktorunun önerisi üzerine yaptırdığı HPV aşısının 695 liralık ücretinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanması talebi mahkemece kabul edildi.

13:42 Kocaeli Üniversitesi'nde devir teslim töreni: Prof. Dr. Cantürk görevine başladı Kocaeli Üniversitesi'nde devir teslim töreni: Prof. Dr. Cantürk görevine başladıKOCAELİ Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, 8 yıldır yürüttüğü rektörlük görevini Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk'e teslim etti.

13:07 Muğla GSB yurtları lise son sınıf öğrencilerini davet ederek ağırlıyor Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Turgutreis Öğrenci Yurdu 2023 yılında üniversite sınavına girecek olan Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi 12. sınıf öğrencilerini ağırladı.

12:36 Kramatorsk'ta bulunan üniversite binasına roketli saldırı Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrindeki Donbas Teknoloji ve Yönetim Enstitüsü'nün binası, roketlerin hedefi oldu.

11:41 68 yaşındaki hasta "TAVI" operasyonuyla şifa buldu Isparta'da, Süleyman Demirel Üniversite (SDÜ) Hastanesinde gerçekleştirilen kapalı kalp kapağı değişim yöntemi "TAVI" operasyonuyla 68 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu.

11:27 23 yaşındaki Elif Sinan'ı katleden cani sevgilinin cinayeti kıskançlık sebebiyle işlediği ortaya çıktı 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Elif Sinan, 27 yaşındaki sevgilisi Tuğrul Akan tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Akan'a verilen müebbet hapis cezasının gerekçeli kararına göre Sinan, iş yerinde müşterisine iltifat ettiği için ikili arasında tartışma çıktı ve bu tartışma sonucu cinayet işlendi.

11:21 Üniversite öğrencileri model roket motoru tasarladı Karabük Üniversitesi (KBÜ) Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan Atalay Roket Takımı, yerli imkanlarla model roket motoru geliştirdi.

11:05 Muğla'da Genç Kadına Sokak Ortasında Cinsel Saldırıda Bulunan Şahsa 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Verildi Muğla’da üniversite öğrencisi B.A. isimli kadına sokak ortasında cinsel saldırıda bulunan Y.E.E., ‘basit cinsel taciz’ suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Y.E.E.’nin cezasını, duruşmada “Pişmanım” dediği için 4 yıl 2 aya indirdi.

10:41 Kulak çınlamasını önlemek için "yaşam standartlarını değiştirin" uyarısı Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çakır, kişinin hayat kalitesini ciddi oranda düşüren kulak çınlamasını önlemek için yaşam standartlarının değiştirilmesi gerektiğini bildirdi.

15:38 Borular arasında sıkışan yavru köpek için seferber oldular AFYONKARAHİSAR'da, üniversite binasının kullanılmayan bölümünde, duvar boşluğundan girerek borular arasında sıkışan yavru köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

15:23 Lise öğrencileri üniversiteyi gezdi Adıyaman'ın Samsat ÇPAL ve Samsat İmam Hatip Lisesi 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri, okul öğretmenleriyle birlikte üniversiteyi gezerek bilgiler aldı.

15:19 SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü akredite edildi Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü akreditasyon belgesi almaya hak kazandı.

14:35 Bursa'da gasp şüphelisini bıçaklayan sanığın 18 yıl hapsi istendi Bursa'da gasp şüphelisini bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla dava açılan üniversite öğrencisi hakkında 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

13:41 Sedefnur Çağlar'ın sır düşüşünün görüntüleri ortaya çıktı Sedefnur Çağlar'ın sır düşüşünün görüntüleri ortaya çıktı Kocaeli'de polis memuru sevgilisiyle tartıştıktan sonra şüpheli şekilde 7. kattan düşerek ağır yaralanan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar'ın düşme anı 11 ay sonra ortaya çıktı.

13:06 Konya'da Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi Pilot Üniversiteler Toplantısı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2021 Yeşil Üniversite Endeksi'nin açıklandığını belirterek, "Buna göre ilk 1000 üniversite arasına 70 üniversitemiz girmiş bulunuyor.

12:32 Eskişehir'de üniversite öğrencisini bıçaklayan şüpheli psikiyatri tedavisine alındı Eskişehir'e gezmek için gelen üniversite öğrencisini bıçakla yaralayan şüpheli için psikiyatrik tedavi süreci başlatıldı.

12:10 Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor (2) Atatürk Üniversitesinde etkili olan kar Beyaz örtüyle kaplanan alanlar Üniversite içinde ilerleyen araçlar ve yürüyen öğrenciler Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan kar, park ve bahçeleri beyaz örtüyle kapladı.

11:52 Uzman isim uyardı: Pandemi sonrası patlayan kafa sendromunda artış var Yaşam kalitesini düşüren patlayan kafa sendromunda yaşanan artışa dikkat çeken Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Uykuya dalarken kafanızın içinde aniden patlama sesiyle irkilerek uyanıyorsanız patlayan kafa sendromuna yakalanmış olabilirsiniz. Bu durum nedeni ağır enfeksiyon ve strestir" ifadelerini kullandı.

11:38 Üniversite öğrencisine bıçakla saldıran şüpheli, psikiyatri servisine yatırıldı Eskişehir'e gezmeye gelen 21 yaşındaki üniversite öğrencisini bıçaklayan şüpheli, psikiyatri servisinde gözlem altına alındı.

10:29 Uzmanlardan hamileliğin tetiklediği gizli hastalıklara ilişkin uyarı Medipol Esenler Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Emine Zeynep Yılmaz, "Bazı hastalıkların hamilelikte şiddeti artar. Bu durum bebekte büyüme, gelişme geriliği, erken doğum ile anne ve bebekte hayati risk oluşturur.

20:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi (4) Açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarının lisansta 1250, yüksek lisansta 2 bin 500, doktorada 3 bin 750 liraya yükseltildiğini açıkladı.

19:13 Yalova Üniversitesi yerleşkesine 25 tavşan ile 25 sülün bırakıldı Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Bursa 2. Bölge Yalova Şube Müdürlüğünce yetiştirilen 25 yabani tavşan ile 25 sülün, yeni yaşam alanları olan Yalova Üniversitesi yerleşkesine bırakıldı.

16:27 Eskişehir'de İklim Değişikliği ve Kadına Yönelik Şiddet Semineri gerçekleştirildi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nde "İklim Değişikliği ve Kadına Yönelik Şiddet" konulu seminer düzenlendi.

15:34 Üniversite öğrencileri Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde konser verdi Üniversite öğrencileri Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde konser verdiEDİRNE Edirne Trakya Üniversitesi Balkan Çok Sesli Gençlik Korosu Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesinde vatandaşlara sevilen şarkılarını seslendirdi.

13:53 MAÜ'ye "İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele" konusunda yeni görev Adalet Bakanlığı ve Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) ortaklığında 27 üniversitenin paydaşı olduğu "İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirilmesi Projesi" kapsamında Mardin Artuklu Üniversitesinin (MAÜ) koordinatör üniversite olmasına karar verildi.

13:19 YÖK Başkanı Özvar: Kendi dilini kullanmayan üniversitelerin dünyaya söz söyleme imkanı olmayacak YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Türkiye orijinli makale sayısının gün geçtikçe artıyor olması fevkalade önemli olmakla birlikte; Türkiye'deki üniversitelerin kendi dilimizde yayın yapmaları da en az uluslararası yayın dilinde yapılan makaleler kadar önemlidir.

12:55 7. kattan şüpheli şekilde düşen Sedefnur Çağlar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı 7. kattan şüpheli şekilde düşen Sedefnur Çağlar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı 7. kattan düşen Sedefnur, olay tarihinde evde yaşananları hatırlamadığını söyledi Kocaeli'de polis memuru sevgilisiyle tartıştıktan sonra şüpheli şekilde 7.

11:45 Red Bull Campus Clutch'ta dünya şampiyonu Brezilya'da belli olacak Üniversite öğrencilerinin ülkesini ve okullarını temsil etmesine olanak sağlayan üniversiteler arası dünyanın en büyük global VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch'ta bu hafta dünyanın en iyi takımı belli oluyor.

10:26 Fatih Anadolu Lisesi ile iş birliği protokolü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ile Kütahya Fatih Anadolu Lisesi arasında 'İş birliği protokolü' imzalandı.

08:59 YÖK Başkanı Özvar "Üniversite Dergileri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı"nda konuştu Açıklaması Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, akademik süreçlere uygun olmayan davranışlar gösteren üniversite dergilerinin tespit edilmesi durumunda yaptırımların olacağını bildirdi.

16:20 Eskişehir'e gezmeye gelen üniversite öğrencisi gencin bıçaklanma anı kameraya böyle yansıdı Eskişehir'e gezmeye gelen üniversite öğrencisi gencin bıçaklanma anı kameraya böyle yansıdı İstanbul'dan tur gezisine gelen gencin bıçaklandığı anlar güvenlik kamerasına yakalandı Üniversite öğrencisi genç neye uğradığını şaşırdı Eskişehir'e ziyarete gelen 20 yaşındaki gencin ve hediyelik...