Son Dakika Üniversite Haberleri

- 15:33 Apartta biri üniversite öğrencisi, 2 gencin cesetleri bulundu
NİĞDE'de üniversite öğrencisi İrem Polat (20) ile Mehmet Selim Yaşar (20), kaldıkları apartta ölü bulundu.
- 12:17 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, üniversite gençliğinin profilini çıkaracak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, üniversite gençliği üzerine yapılan ilk profil araştırması olan Türkiye Üniversite Gençliği Profil Araştırması'nın üçüncüsünü gerçekleştirecek.
- 11:57 Kadın girişimci, devlet desteğiyle çiftlik kurdu
Eskişehir'de yaşayan üç üniversite diplomasına sahip 32 yaşındaki Münevver Kepenek, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı hibe desteğiyle kurduğu büyükbaş hayvan çiftliğinde 50 sağılabilir büyükbaş hayvana ulaşmayı hedefliyor.
- 11:46 Erciyes Üniversitesinden yerleşke girişindeki "T.C." yazısına ilişkin açıklama
Erciyes Üniversitesince, yerleşkenin Sabancı giriş kapısında yer alan "T.C." yazısıyla ilgili açıklama yapıldı.
- 11:45 Edirne'de gül yetiştiriciliğinin yeniden yaygınlaştırılması hedefleniyor
Tarihte gül bahçeleriyle ünlenmiş Edirne'de, gül yetiştiriciliğinin yeniden geliştirilmesi amacıyla eğitim başlatıldı.
- 11:21 Master ve doktora öğrencilerine aylık 1 liraya deniz manzaralı ev
Bilim ve teknoloji alanında yüksek düzeyde araştırma, öğretim ve üretim misyonuna sahip İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), başarılı lisansüstü öğrencilerinin bilimsel çalışmalarını kolaylaştırmak için öğrenci köyü kurdu.
- 11:06 Uluslararası Balkan Üniversitesi, "Webometrics Üniversite" sıralamasında başarı sırasını artırdı
Uluslararası Balkan Üniversitesi, üniversitelerin bir önceki eğitim-öğretim döneminde yaptıkları çalışmaları temel alarak oluşturulan "Webometrics Üniversite" sıralamasında, Kuzey Makedonya'da bulunan üniversiteler içerisinde başarı sırasını en çok artıran üniversite oldu.
- 10:49 Bebeklerde soğuk yanığına dikkat
Medipol Çamlıca Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Alpaslan Taşkın, hassas yapıları nedeniyle bebeklerin soğuktan daha çabuk etkilendiğini söyleyerek, ebeveynleri uyardıMedipol'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Taşkın,...
- 10:41 Kırklareli'nden kısa kısa
Babaeski'de öğrencilere yangın söndürme eğitimi verildi.
- 10:14 Gönüllü öğrenciler bir araya geldi, köy okulunu adeta masal evine çevirdiler
Gönüllü öğrenciler bir araya geldi, köy okulunu adeta masal evine çevirdiler Sivas'ta bir araya gelen gönüllü üniversite öğrencileri köy çocuklarının daha iyi bir ortamda eğitim alabilmeleri için köy okulunu boyayarak tadilat yaptı Sivas'ta bir araya gelen gönüllü üniversite öğrencileri...
- Dün Dün 21:38 İstanbul'da Üniversite Öğrencisi, Hpv Aşısının Ücretini Ödemesi İçin Sgk'ya Açtığı Davayı Kazandı
Doktorunun önerisiyle rahim ağzı kanseri oluşumunu önleyen HPV aşısını yaptıran üniversite öğrencisi D.Y, tek dozu 695,97 TL olan aşının bedelinin karşılanması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) açtığı davayı kazandı. SGK, davacı üniversite öğrencisi D.Y.'ye, ilacın bedelini yasal faiziyle ödeyecek.
- Dün Dün 17:41 KAEÜ'de "Liderlik ve Yöneticilik" eğitimi verildi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) "Liderlik ve Yöneticilik" eğitimi düzenlendi.
- Dün Dün 17:14 Öğrencilerin gezi rotası şehrin güneyi oldu
Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin tanıtımına yönelik düzenlediği gezilere devam ediyor.
- Dün Dün 16:07 Mahkeme HPV aşısı bedelinin SGK tarafından ödenmesine karar verdi
Üniversite öğrencisi D.Y'nin, doktorunun önerisi üzerine yaptırdığı HPV aşısının 695 liralık ücretinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanması talebi mahkemece kabul edildi.
- Dün Dün 13:42 Kocaeli Üniversitesi'nde devir teslim töreni: Prof. Dr. Cantürk görevine başladı
Kocaeli Üniversitesi'nde devir teslim töreni: Prof. Dr. Cantürk görevine başladıKOCAELİ Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, 8 yıldır yürüttüğü rektörlük görevini Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk'e teslim etti.
- Dün Dün 13:07 Muğla GSB yurtları lise son sınıf öğrencilerini davet ederek ağırlıyor
Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Turgutreis Öğrenci Yurdu 2023 yılında üniversite sınavına girecek olan Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi 12. sınıf öğrencilerini ağırladı.
- Dün Dün 12:36 Kramatorsk'ta bulunan üniversite binasına roketli saldırı
Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrindeki Donbas Teknoloji ve Yönetim Enstitüsü'nün binası, roketlerin hedefi oldu.
- Dün Dün 11:41 68 yaşındaki hasta "TAVI" operasyonuyla şifa buldu
Isparta'da, Süleyman Demirel Üniversite (SDÜ) Hastanesinde gerçekleştirilen kapalı kalp kapağı değişim yöntemi "TAVI" operasyonuyla 68 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu.
- Dün Dün 11:27 23 yaşındaki Elif Sinan'ı katleden cani sevgilinin cinayeti kıskançlık sebebiyle işlediği ortaya çıktı
23 yaşındaki üniversite öğrencisi Elif Sinan, 27 yaşındaki sevgilisi Tuğrul Akan tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Akan'a verilen müebbet hapis cezasının gerekçeli kararına göre Sinan, iş yerinde müşterisine iltifat ettiği için ikili arasında tartışma çıktı ve bu tartışma sonucu cinayet işlendi.
- Dün Dün 11:21 Üniversite öğrencileri model roket motoru tasarladı
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan Atalay Roket Takımı, yerli imkanlarla model roket motoru geliştirdi.
- Dün Dün 11:05 Muğla'da Genç Kadına Sokak Ortasında Cinsel Saldırıda Bulunan Şahsa 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Verildi
Muğla’da üniversite öğrencisi B.A. isimli kadına sokak ortasında cinsel saldırıda bulunan Y.E.E., ‘basit cinsel taciz’ suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Y.E.E.’nin cezasını, duruşmada “Pişmanım” dediği için 4 yıl 2 aya indirdi.
- Dün Dün 10:41 Kulak çınlamasını önlemek için "yaşam standartlarını değiştirin" uyarısı
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çakır, kişinin hayat kalitesini ciddi oranda düşüren kulak çınlamasını önlemek için yaşam standartlarının değiştirilmesi gerektiğini bildirdi.
- 13.12.2022 13 Ara 15:38 Borular arasında sıkışan yavru köpek için seferber oldular
AFYONKARAHİSAR'da, üniversite binasının kullanılmayan bölümünde, duvar boşluğundan girerek borular arasında sıkışan yavru köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
- 13.12.2022 13 Ara 15:23 Lise öğrencileri üniversiteyi gezdi
Adıyaman'ın Samsat ÇPAL ve Samsat İmam Hatip Lisesi 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri, okul öğretmenleriyle birlikte üniversiteyi gezerek bilgiler aldı.
- 13.12.2022 13 Ara 15:19 SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü akredite edildi
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü akreditasyon belgesi almaya hak kazandı.
- 13.12.2022 13 Ara 14:35 Bursa'da gasp şüphelisini bıçaklayan sanığın 18 yıl hapsi istendi
Bursa'da gasp şüphelisini bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla dava açılan üniversite öğrencisi hakkında 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
- 13.12.2022 13 Ara 14:06 YÖK BAŞKANI ÖZVAR 'YEŞİL ÜNİVERSİTE ENDEKSİ'NDE İLK 1000'DE 70 ÜNİVERSİTEMİZ VAR
YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, '2021 verilerine göre 'Yeşil Üniversite Endeksi'nde ilk 1000 üniversite arasına 70 üniversitemiz girmiştir.
- 13.12.2022 13 Ara 13:41 Sedefnur Çağlar'ın sır düşüşünün görüntüleri ortaya çıktı
Sedefnur Çağlar'ın sır düşüşünün görüntüleri ortaya çıktı Kocaeli'de polis memuru sevgilisiyle tartıştıktan sonra şüpheli şekilde 7. kattan düşerek ağır yaralanan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar'ın düşme anı 11 ay sonra ortaya çıktı.
- 13.12.2022 13 Ara 13:06 Konya'da Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi Pilot Üniversiteler Toplantısı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2021 Yeşil Üniversite Endeksi'nin açıklandığını belirterek, "Buna göre ilk 1000 üniversite arasına 70 üniversitemiz girmiş bulunuyor.
- 13.12.2022 13 Ara 12:32 Eskişehir'de üniversite öğrencisini bıçaklayan şüpheli psikiyatri tedavisine alındı
Eskişehir'e gezmek için gelen üniversite öğrencisini bıçakla yaralayan şüpheli için psikiyatrik tedavi süreci başlatıldı.
- 13.12.2022 13 Ara 12:10 Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor (2)
Atatürk Üniversitesinde etkili olan kar Beyaz örtüyle kaplanan alanlar Üniversite içinde ilerleyen araçlar ve yürüyen öğrenciler Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan kar, park ve bahçeleri beyaz örtüyle kapladı.
- 13.12.2022 13 Ara 11:52 Uzman isim uyardı: Pandemi sonrası patlayan kafa sendromunda artış var
Yaşam kalitesini düşüren patlayan kafa sendromunda yaşanan artışa dikkat çeken Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Uykuya dalarken kafanızın içinde aniden patlama sesiyle irkilerek uyanıyorsanız patlayan kafa sendromuna yakalanmış olabilirsiniz. Bu durum nedeni ağır enfeksiyon ve strestir" ifadelerini kullandı.
- 13.12.2022 13 Ara 11:38 Üniversite öğrencisine bıçakla saldıran şüpheli, psikiyatri servisine yatırıldı
Eskişehir'e gezmeye gelen 21 yaşındaki üniversite öğrencisini bıçaklayan şüpheli, psikiyatri servisinde gözlem altına alındı.
- 13.12.2022 13 Ara 10:29 Uzmanlardan hamileliğin tetiklediği gizli hastalıklara ilişkin uyarı
Medipol Esenler Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Emine Zeynep Yılmaz, "Bazı hastalıkların hamilelikte şiddeti artar. Bu durum bebekte büyüme, gelişme geriliği, erken doğum ile anne ve bebekte hayati risk oluşturur.
- 12.12.2022 12 Ara 20:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi (4) Açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarının lisansta 1250, yüksek lisansta 2 bin 500, doktorada 3 bin 750 liraya yükseltildiğini açıkladı.
- 12.12.2022 12 Ara 19:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarının lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarının lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya yükseltildiğini açıkladı.
- 12.12.2022 12 Ara 19:13 Yalova Üniversitesi yerleşkesine 25 tavşan ile 25 sülün bırakıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Bursa 2. Bölge Yalova Şube Müdürlüğünce yetiştirilen 25 yabani tavşan ile 25 sülün, yeni yaşam alanları olan Yalova Üniversitesi yerleşkesine bırakıldı.
- 12.12.2022 12 Ara 16:27 Eskişehir'de İklim Değişikliği ve Kadına Yönelik Şiddet Semineri gerçekleştirildi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nde "İklim Değişikliği ve Kadına Yönelik Şiddet" konulu seminer düzenlendi.
- 12.12.2022 12 Ara 15:34 Üniversite öğrencileri Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde konser verdi
Üniversite öğrencileri Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde konser verdiEDİRNE Edirne Trakya Üniversitesi Balkan Çok Sesli Gençlik Korosu Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesinde vatandaşlara sevilen şarkılarını seslendirdi.
- 12.12.2022 12 Ara 15:11 YÖK Başkanı Özvar: "Türkiye, doküman sayısını en fazla artıran ülkelerin başında"
YÖK Başkanı Özvar: "Türkiye, doküman sayısını en fazla artıran ülkelerin başında" Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr.
- 12.12.2022 12 Ara 13:53 MAÜ'ye "İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele" konusunda yeni görev
Adalet Bakanlığı ve Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) ortaklığında 27 üniversitenin paydaşı olduğu "İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirilmesi Projesi" kapsamında Mardin Artuklu Üniversitesinin (MAÜ) koordinatör üniversite olmasına karar verildi.
- 12.12.2022 12 Ara 13:19 YÖK Başkanı Özvar: Kendi dilini kullanmayan üniversitelerin dünyaya söz söyleme imkanı olmayacak
YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Türkiye orijinli makale sayısının gün geçtikçe artıyor olması fevkalade önemli olmakla birlikte; Türkiye'deki üniversitelerin kendi dilimizde yayın yapmaları da en az uluslararası yayın dilinde yapılan makaleler kadar önemlidir.
- 12.12.2022 12 Ara 12:55 7. kattan şüpheli şekilde düşen Sedefnur Çağlar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı
7. kattan şüpheli şekilde düşen Sedefnur Çağlar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı 7. kattan düşen Sedefnur, olay tarihinde evde yaşananları hatırlamadığını söyledi Kocaeli'de polis memuru sevgilisiyle tartıştıktan sonra şüpheli şekilde 7.
- 12.12.2022 12 Ara 11:45 Red Bull Campus Clutch'ta dünya şampiyonu Brezilya'da belli olacak
Üniversite öğrencilerinin ülkesini ve okullarını temsil etmesine olanak sağlayan üniversiteler arası dünyanın en büyük global VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch'ta bu hafta dünyanın en iyi takımı belli oluyor.
- 12.12.2022 12 Ara 10:26 Fatih Anadolu Lisesi ile iş birliği protokolü
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ile Kütahya Fatih Anadolu Lisesi arasında 'İş birliği protokolü' imzalandı.
- 12.12.2022 12 Ara 08:59 YÖK Başkanı Özvar "Üniversite Dergileri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı"nda konuştu Açıklaması
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, akademik süreçlere uygun olmayan davranışlar gösteren üniversite dergilerinin tespit edilmesi durumunda yaptırımların olacağını bildirdi.
- 11.12.2022 11 Ara 16:20 Eskişehir'e gezmeye gelen üniversite öğrencisi gencin bıçaklanma anı kameraya böyle yansıdı
Eskişehir'e gezmeye gelen üniversite öğrencisi gencin bıçaklanma anı kameraya böyle yansıdı İstanbul'dan tur gezisine gelen gencin bıçaklandığı anlar güvenlik kamerasına yakalandı Üniversite öğrencisi genç neye uğradığını şaşırdı Eskişehir'e ziyarete gelen 20 yaşındaki gencin ve hediyelik...
- 11.12.2022 11 Ara 16:18 ESKİŞEHİR - Gezmek için gelen üniversite öğrencisi bıçaklı saldırıda yaralandı
Eskişehir'e gezmek için gelen üniversite öğrencisi, bıçaklı saldırıda yaralandı.
- 11.12.2022 11 Ara 15:57 Eskişehir'e gezmek için gelen üniversite öğrencisi bıçaklı saldırıda yaralandı
Eskişehir'e gezmek için gelen üniversite öğrencisi, bıçaklı saldırıda yaralandı.
- 11.12.2022 11 Ara 14:49 Staj Sigortası Mağdurları Derneği'nden emeklilik açıklaması
Staj Sigortası Mağdurları Derneği üyeleri, staj döneminin emeklilik işlemlerinde sigorta başlangıcı sayılması talebiyle basın açıklaması yaptı.