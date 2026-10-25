Bayburt İl Müftüsü Bektaş, öğrencilere sahih dini bilginin önemini anlattı

Bayburt İl Müftüsü Basri Bektaş, Diyanet Gençlik Merkezinde düzenlenen 'Riyazü's-Salihin Hadis Sohbetleri' programında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Programda, sahih dini bilginin gençlere ulaştırılması ve müftülüğün gençlere yönelik faaliyetleri ele alındı. Öğrencilere hitap eden Bektaş, doğru ve güvenilir dini bilginin gençlerle buluşturulmasının önemine değinerek müftülüğün bu alandaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Hadis sohbetleri kapsamında dini konular üzerine değerlendirmelerde bulunulurken, gençlerin hadisler aracılığıyla dini bilgilerini geliştirmelerine ve İslam'ın temel değerlerini daha yakından tanımalarına yönelik sohbetler gerçekleştirildi.