İsrail bu kez üniversiteyi vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı - Son Dakika
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İsrail bu kez üniversiteyi vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı

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İsrail bu kez üniversiteyi vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı
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İsrail bu kez üniversiteyi vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı
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İsrail ordusunun Gazze kentindeki Gazze İslam Üniversitesi’ne düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, en az 5 kişi yaralandı. Üniversite kaynakları, hayatını kaybedenlerin idari personel olduğunu, yaralılar arasında öğrencilerin de bulunduğunu bildirdi. Akademik faaliyetlerin askıya alındığı üniversitedeki tahribat görüntülendi. İsrail ordusu, iddiaları incelediğini açıkladı.

Ateşkese rağmen İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürüyor. Gazze kentinin batısındaki Gazze İslam Üniversitesi, bu hafta ikinci kez İsrail saldırısının hedefi oldu.

ÜNİVERSİTE İKİ KEZ HEDEF ALINDI

İsrail ordusu, Gazze kentindeki Gazze İslam Üniversitesi’ni hedef aldı. İHA’nın haberine göre üniversiteye gün içinde 2 kez saldırı düzenlendi. Saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, en az 5 kişi yaralandı. TRT World’ün Şifa Hastanesi’ne dayandırdığı bilgiye göre ise yaralı sayısı 8.

İsrail bu kez üniversiteyi vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı

HAYATINI KAYBEDENLER İDARİ PERSONEL

TRT World’e konuşan 2 üniversite kaynağı, saldırıda hayatını kaybedenlerin üniversitenin idari personeli olduğunu, yaralılar arasında öğrencilerin de bulunduğunu belirtti. Gazze Eğitim Bakanlığı, saldırı sırasında öğrencilerin derste olduğunu açıklayarak saldırıyı kınadı. İsrail ordusu ise yorum talebine, iddiaları incelediği yanıtını verdi.

AKADEMİK FAALİYETLER ASKIYA ALINDI

Saldırıların ardından akademik faaliyetlerini askıya alan üniversitede oluşan tahribat görüntülendi.

İsrail bu kez üniversiteyi vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı

“SON 6 GÜNDE 10 ÖĞRENCİ VE EĞİTİMCİ HAYATINI KAYBETTİ”

Gazze Eğitim Bakanlığı, son 6 günde İsrail saldırılarında 10 öğrenci ve eğitimcinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal ise gün içinde Han Yunus, Deyr el-Belah ve Gazze’nin kuzeyinde düzenlenen saldırılarda 4 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

ATEŞKESTEN BU YANA 1551 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze Sağlık Bakanlığının verilerine göre Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında bin 551 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 573 kişi yaralandı. Bakanlık, 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 544'e, yaralıların sayısının ise 175 bin 692'ye yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: İHA
İsrail Ordusu3. SayfaİsrailGüncelGazzeDünyaSon Dakika

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