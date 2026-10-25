Seben Gençlik ve Spor Müdürlüğü öğrencilere yurtta madde bağımlılığı eğitimi verdi

Seben Gençlik ve Spor Müdürlüğü öğrencilere yurtta madde bağımlılığı eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Seben Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce yurtta kalan üniversite öğrencilerine madde bağımlılığı farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri, korunma yöntemleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları anlatıldı.
Bolu'nun Seben ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik madde bağımlılığıyla mücadele ve farkındalık eğitimi düzenlendi.
Seben Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu Yurt Müdürlüğünde kalan öğrencilere verilen eğitimde, madde bağımlılığının birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri ele alındı. Eğitimde ayrıca bağımlılıktan korunma yöntemleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi hakkında bilgi verildi.
Öğrencilerin bağımlılık konusunda bilinçlenmesi, riskli davranışlara karşı farkındalık kazanması ve sağlıklı yaşam konusunda duyarlılık geliştirmesi amacıyla düzenlenen program, bilgilendirmenin ardından sona erdi.
Kaynak: İHA
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