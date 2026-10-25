Kırklareli Üniversitesi mezun çalıştayında kariyer ve sektör önerileri ele alındı

Kırklareli Üniversitesinde, Mezun Çalıştayı gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Rengin Ak'ın da katıldığı programda, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kadriye Eylem Özkaya Lassalle ve Prof. Dr. Meryem Çamur Demir, Genel Sekreter Ahmet Şimşek ile Rektör Danışmanı Prof. Dr. İskender Gümüş yer aldı.

Çalıştayda, mezunların görüş ve deneyimleri doğrultusunda üniversitenin mezun politikaları, eğitim süreçleri, kariyer hizmetleri ile üniversite-mezun-sektör ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik öneriler değerlendirildi.