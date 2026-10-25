Kırklareli Üniversitesi mezun çalıştayında kariyer ve sektör önerileri ele alındı - Son Dakika
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Kırklareli Üniversitesi mezun çalıştayında kariyer ve sektör önerileri ele alındı

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Kırklareli Üniversitesi mezun çalıştayında kariyer ve sektör önerileri ele alındı
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Kırklareli Üniversitesinde düzenlenen Mezun Çalıştayı'na Rektör Prof. Dr. Rengin Ak da katıldı. Çalıştayda mezunların deneyimleri doğrultusunda mezun politikaları, eğitim, kariyer hizmetleri ve üniversite-mezun-sektör ilişkilerine yönelik öneriler değerlendirildi.

Kırklareli Üniversitesinde, Mezun Çalıştayı gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Rengin Ak'ın da katıldığı programda, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kadriye Eylem Özkaya Lassalle ve Prof. Dr. Meryem Çamur Demir, Genel Sekreter Ahmet Şimşek ile Rektör Danışmanı Prof. Dr. İskender Gümüş yer aldı.

Çalıştayda, mezunların görüş ve deneyimleri doğrultusunda üniversitenin mezun politikaları, eğitim süreçleri, kariyer hizmetleri ile üniversite-mezun-sektör ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik öneriler değerlendirildi.

Kaynak: AA
KırklareliRektörEğitimGüncelSon Dakika

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