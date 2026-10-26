Alanya'da minibüsle çarpışan motosikletteki 20 yaşındaki üniversiteli kız öldü - Son Dakika
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Alanya'da minibüsle çarpışan motosikletteki 20 yaşındaki üniversiteli kız öldü

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Alanya\'da minibüsle çarpışan motosikletteki 20 yaşındaki üniversiteli kız öldü
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Alanya\'da minibüsle çarpışan motosikletteki 20 yaşındaki üniversiteli kız öldü
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Alanya'nın Oba Mahallesi'nde dün sabah motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada 20 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti. Alman uyruklu minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve vatandaşlar önlem istedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada 20 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, Alman uyruklu minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Kazanın ardından vatandaşlar bölgede önlem alınmasını istedi.

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Alanya'nın Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanya yönüne seyreden Yağmur Damla Karaaslan (20) idaresindeki 07 BIZ 677 plakalı motosiklet ile Mike Carsten Szoepe (54) yönetimindeki SEE X13 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kız, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, minibüsün sola dönüş yaptığı ve bu sırada motosikletin minibüse çarptığı anlar ile olay yerine koşan vatandaşların görüntüleri yer aldı. Kazanın ardından Alman uyruklu minibüs sürücüsü Mike Carsten Szoepe, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"Vatanımızın geleceğinin bir parçası kayboldu"

Kazanın ardından olay yerine koşarak gelen vatandaşlardan Agil Dadaşev (28), yaşadıkları üzüntüyü anlattı. Kendisi de Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi olan Dadaşev, genç kızın hayatını kaybetmesinin üniversite camiasını derinden üzdüğünü belirtti. Olay sırasında yakınlarının yanına misafirliğe geldiğini anlatan Dadaşev, "Öncelikle kardeşimizin ailesine sabırlar diliyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ben de Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisiyim. Üniversite ailemiz için çok kötü bir haber geldi. Saat 09.00-10.00 gibi abimin yanına misafir geldim, çay içiyorduk. Kötü bir ses geldi. Hepimiz yola atlayıp olay yerine koştuk. Kardeşimiz yerde uzanıyordu. Bazı vatandaşlar hemen müdahale etmeye, yardımcı olmaya çalıştı. Ambulans da olay yerine hızlı geldi. Ekipler ellerinden geleni yaptılar ama maalesef kurtaramadık" dedi.

Yetkililere önlem çağrısı

Kazanın meydana geldiği yolda benzer olayların yaşanmaması için yetkililere çağrıda bulunan Dadaşev, bölgeye yönelik trafik güvenliği önlemlerinin artırılmasını istedi. Mahalle sakinleri adına yetkililere seslenen Dadaşev, "Bu yola bir çözüm bulmalarını, bir şeyler yapmalarını rica ediyoruz. Çünkü bu bir can meselesi. Vatanımızın geleceğinin bir parçası kayboldu maalesef. Allah rahmet eylesin. Yola hız kesici rampalar yapılması gibi bir çözüm bulunursa çok seviniriz" diye konuştu. Motosiklet sürücülerine de kask kullanmaları yönünde çağrıda bulunan Dadaşev, "Motorcu kardeşlerimize de bir ricam var. Lütfen kask takın. Kask candır" ifadelerini kullandı.

Rektör Türkdoğan'dan taziye mesajı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan da üniversitenin Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Yağnur Damla Karaaslan'ın hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajı yayımladı. Türkdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencimiz Yağnur Damla Karaaslan'ın geçirdiği elim trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli öğrencimiz Yağnur Damla'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve tüm üniversite mensuplarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum."

Kaynak: İHA
Motosiklet3. SayfaAlanyaGüncelKazaObaSon Dakika

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