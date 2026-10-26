Eypio\'nun benzeri Sivas\'ta çıktı! Diş hekimini gören fotoğraf çektirmek istiyor

Sivas'ta özel bir klinikte görev yapan 28 yaşındaki Diş Hekimi Mehmet Sarıkuş, şarkıcı Eypio'ya benzerliğiyle hastalarının ve çevresindekilerin ilgisini çekiyor. Sarıkuş'u sokakta gören vatandaşlar fotoğraf çektirmek isterken, Eypio'ya benzediğini düşünen kişiler diş tedavisi için de kliniğe gidiyor.

Sivas'ta özel bir klinikte görev yapan Diş Hekimi Mehmet Sarıkuş, şarkıcı Eypio'ya benzerliğiyle dikkat çekiyor. Üniversite yıllarından bu yana çevresindekiler tarafından ünlü şarkıcıya benzetilen Sarıkuş, zaman zaman sokakta da vatandaşların ilgisiyle karşılaşıyor. Sarıkuş'u gören bazı vatandaşlar, Eypio'ya benzediğini fark ederek kendisiyle fotoğraf çektirmek istiyor. Hastalarının da sık sık benzerlik konusunu gündeme getirdiği Sarıkuş, ünlü şarkıcıyla tanışıp fotoğraf çektirmeyi çok istediğini belirtti.

HASTASI FARK ETTİ, ÇEVRESİ GÖRMEYE GELDİ

Diş hekiminde tedavi gören Muhterem Can Dur, benzerliği fark edince çok şaşırdığını söyleyerek, "Diş tedavisi için gelip gittikçe birisine benzetmeye başladım. Sonunda sanatçı Eypio'ya benzediğini fark ettim. Arkadaşlarıma söyledim onlarda benzediğini söyledi. Mehmet hocamıza söylediğimde biraz gülse de sonrasında kendisi de benzediğini düşündüğünü söyledi. Eypio'ya benzediğini söylediğim kişiler tedavi olmaya bile geldi. Sesi çok benzemese de kendisi Eypio'ya baya benziyor. Çevremde ki insanlara söylediğimde başta inanmayarak görmeye geldiler, benzediğini görünce fotoğraf çektirmek isteyenler bile oldu" dedi.

ÜNİVERSİTEDEN BERİ EYPİO'YA BENZETİLİYOR

Aslen Şanlıurfalı olduğunu ve Sivas'ta eğitim gördükten sonra kentte çalışmaya başladığını söyleyen Diş Hekimi Mehmet Sarıkuş ise benzerliğin üniversite yıllarından bu yana gündeme geldiğini ifade ederek, "Aslen Şanlurfalıyım. Sivas'ta eğitim gördüm 3 yıldır da burada çalışıyorum. Üniversiteden beri sanatçı Eypio'ya benzetenler oluyor. yakın arkadaşlarım çok benzediğimi söylüyor. Gözlüklü birkaç fotoğrafta bire bir aynını olduğumu söylüyorlar. Benziyoruz ama Şanlıurfalı olmama rağmen sesim yok, ses benzemiyor. Tedaviye gelen hastalar benzetiyor fotoğraflarını açıp bakıyorlar. Fotoğrafla beni yan yana tutuyorlar, fotoğraf çekinenlerde oluyor bu yüzden. Üniversiteye başladığımdan beri benzetenler oldu dışarıda da benzetip gelip soranlar oluyor. 4-5 yıldır çevremde ki herkes benzetiyor. Sakal şekli, saç şekli benziyor. Dışarıda da birkaç kişi gelip sordu benzediğimi görünce fotoğraf çekinmek isteyenler de oldu. Genel olarak bire bir görüştüğüm için arkadaş çevrem daha çok benzetiyor. Arkadaş ortamında çok şakası yapılıyor. Arkadaşlarım playback şarkı açıp söylememi istiyorlar. Bilinen ve başarılı bir ünlüye benzetilmek güzel bir duygu. Herkes beni Eypio'ya benzetip fotoğraf çekiniyor. Bende kendisiyle tanışıp fotoğraf çektirmeyi çok isterim" diye konuştu.