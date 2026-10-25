Kütahya'da DPÜ Rektörü Kızıltoprak, KPSS adayları için otobüsleri seferber etti - Son Dakika
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Kütahya'da DPÜ Rektörü Kızıltoprak, KPSS adayları için otobüsleri seferber etti

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Kütahya\'da DPÜ Rektörü Kızıltoprak, KPSS adayları için otobüsleri seferber etti
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Kütahya'da 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılan KPSS Ortaöğretim Sınavı öncesinde, belediye otobüslerini bekleyen yüzlerce aday sınava geç kalma endişesi yaşadı. DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, üniversite otobüslerini seferber ederek adayları sınav merkezlerine ulaştırdı.

Kütahya'da yaklaşık 18 bin 200 adayın katıldığı KPSS Ortaöğretim Sınavı öncesinde, otobüs bekleyen ve sınava geç kalma tehlikesi yaşayan yüzlerce adayın yardımına Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak yetişti. Kızıltoprak, üniversiteye ait otobüsleri seferber ederek adayların sınav merkezlerine ulaştırılmasını sağladı.

25 Ekim 2026 Pazar günü Kütahya genelinde gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim Sınavı öncesinde, DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki yurtlarda kalan ve sınav merkezlerine gitmek için belediye otobüslerini bekleyen yüzlerce aday, geç kalma endişesi yaşadı.

Durumu fark eden DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, üniversitenin ulaşım imkanlarını adayların hizmetine sundu. Üniversiteye ait otobüslerin kampüs içerisindeki duraklara yönlendirilmesini sağlayan Kızıltoprak, öğrencilerin araçlara bindirilmesi ve sınav merkezlerine ulaştırılması sürecini bizzat koordine etti.

Öğrencilerin yardımına koştu

Sınava yetişmek için zamanla yarışan adayların mağduriyet yaşamaması amacıyla yürütülen çalışmada, üniversitenin ulaşım araçları seferber edildi. Rektör Kızıltoprak'ın organizasyonuyla otobüslere alınan adaylar, sınav merkezlerine gitmek üzere yola çıktı.

Sınava geç kalma endişesi yaşayan öğrenciler, sağlanan ulaşım desteğiyle rahat bir nefes aldı. Kızıltoprak'ın öğrencilerin yardımına koşması ve süreci yerinde takip etmesi, adaylar tarafından alkışlarla karşılandı.

Kütahya'da sınav sabahı gerçekleştirilen ulaşım desteği, sınava girecek adayların mağduriyet yaşamaması adına yapılan dayanışma örneği olarak dikkat çekti.

Kaynak: İHA
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