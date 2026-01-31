AİHM Adli Yıl Açılışına Türk Yargı Heyeti Katıldı - Son Dakika
AİHM Adli Yıl Açılışına Türk Yargı Heyeti Katıldı

31.01.2026 13:11
Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya, AİHM'in adli yıl açılışında konuştu ve işbirliğini vurguladı.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 2026 adli yıl açılışı dolayısıyla Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen programa katıldı.

AİHM Başkanı Mattias Guyomar'ın daveti üzerine 30 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen adli yıl açılış programına Türkiye'den Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nınyanı sıra Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanı Fahri Akçin, Danıştay üyeleri Aysel Demirel ve Kenan Balan, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Azaklı ile Anayasa Mahkemesi Başraportörleri Abdullah Çelik ve Akif Yıldırım katıldı.

Program kapsamında AİHM Başkanı Mattias Guyomar ile bir araya gelen Özkaya, törendeki konuşması dolayısıyla Guyomar'ı tebrik ederek, yeni adli yılını kutladı. Özkaya ayrıca, AİHM Türk Yargıcı Saadet Yüksel ile görüşerek yeni adli yıla ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adli yıl açılışı çerçevesinde gerçekleştirilen mülakatta Özkaya, daveti ve organizasyon için AİHM Başkanı Guyomar'a teşekkür etti. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi olarak AİHM kararlarını yakından takip ettiklerini belirten Özkaya, AİHM'in ülkeler arasında hukuk ve insan hakları alanında standartların geliştirilmesi ve istikrarın sağlanması bakımından önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Özkaya, AİHM ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi arasındaki diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıları dolayısıyla AİHM Türk Yargıcı Saadet Yüksel'e ve tüm yargıçlara teşekkür etti.

Adli yıl açılışı kapsamında bu yıl "Zorlu Dönemlerde Medya Çoğulculuğunun ve Demokratik Sürecin Savunulması" temasıyla bir seminer düzenlendi. Seminerde medya çoğulculuğu ve bilgi edinme hakkı, ifade özgürlüğü, demokratik sürecin bütünlüğü, yargısal denetimin rolü ve demokratik devlet düzeninin korunması konuları ele alındı.

Strazburg temasları kapsamında Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nurdan Bayraktar Golder ile de görüşen Kadir Özkaya, ayrıca Avrupa Konseyi Nezdinde Birleşik Krallık Daimi Temsilciliği tarafından düzenlenen resepsiyona katıldı.

Kaynak: ANKA

