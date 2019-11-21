AİHM Türkiye'yi mahkum etti: Eski Batman Belediye Başkanı'nın ifade özgürlüğü ihlal edildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) eski Batman Belediye Başkanı Nejdet Atalay'ın bir cenaze töreni ve gösteriye katılması nedeniyle hapis cezasına çarptırılmasını insan haklarına aykırı buldu. Atalay'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar veren mahkeme Türkiye'yi 2 bin euro maddi, 5 bin euro manevi tazminata hükmetti.



Kapatılan Demokratik Toplum Partisi'ne (DTP) mensup Nejdet Atalay hakkında, öldürülen dört PKK'lı için 28 Mart 2006'da düzenlenen cenaze törenine ve sonrasındaki eylemlere katılmaktan dolayı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmıştı.