Aikido'nun kraliçesi, kadınlara savunmayı ögretiyor!

"Aikido ne bir dövüş tekniği, ne de bir düşmanı yenme yöntemidir. O dünyaya uyumu getirmek ve insan varlığını tek bir aileye dönüştürmek için vardır. Aikido, savaş sanatlarındaki kâinat kurallarının bir ifadesidir. Dolayısıyla Aikido, suyun yüksek yerden aşağıya doğru akması gibi tabiata uyarak kendi vücudunu serbest ve rahat hareket ettirmeyi, karşıdaki insanın ki denilen enerjisine uymayı ve bu enerjiyi durmaksızın akıtıp yönlendirmeyi kısacası yürek ve vücudun bütünlüğünü amaçlayan çalışma yoludur.Doğanın sevgisi her şeye yönelmiştir. Doğan güneş, herkes ve her şey için doğar. Yağan yağmurdan ise ihtiyacı olan herkes faydalanır. Yapmanız gereken ise sadece bunları görebilmektir." O Türkiye'nin ilk kadın aikido ustası. Erkeklerin çok az bildiği bu felsefeyi kadınlara, erkeklere ve çocuklara öğretmeyi misyon edinmiş bir dava insanı. Onun davasının amacı ise, içsel huzuru yakalamak, barışa, iyiye, doğruya hedeflenmek. Aikido felsefesi ile insanın başta kendisinden sonra da çevresinden kendisini nasıl koruyacağını öğreten Aikido'nun kraliçesi Ayşe Sevgi Aksoy , Aikido ile Sabır, Disiplin, özgüven, odaklanma ve denge kazanılacağını dile getirirken ayrıca kadınlara savunmayı ögretiyor!

AİKİDO'NUN KRALİÇESİ!

"AİKİDO'NUN KRALİÇESİ, Ayşe Sevgi Aksoy"

"Meslek hayatımın 29. Yılında, Avrupa ve Türkiye'nin 6. Dan ilk kadın Aikido'cusu olmanın gururunu yaşıyorum.Aikido Kraliçesi lakabımı federasyondan almak beni mutlu etti. Herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Yıllardır Aikido konusunda çalışmalar yürüten Aksoy, Japon hocaları Türkiye'ye getirerek Aikido geleneklerine bağlı bir eğitim imkanı sunuyor. Özellikle çocuklar ve kadınlar konusunda oldukça hassas olduğunu belirten Aksoy,kadınlar kısa süreli kişisel savunma eğitimleri de organize ediyor. Acıbadem'de bulunan Sevgi Aikido Dojo'su yıllardır hizmet veriyor. Bir çok ünlü ismin de eğitim aldığı Sevgi Aikido bu konuda oldukça iyi bir geçmişe de sahip.