Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "3600 Ek Gösterge Çalışmalarımız Devlet Personel...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "3600 Ek Gösterge Çalışmalarımız Devlet Personel...

1 saat önce

IHAAW101853-SIY/18-01-2019- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "3600 ek gösterge çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve bakanlıklarımızla devam ediyor" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk,
IHAAW101853-SIY/18-01-2019

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "3600 ek gösterge çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve bakanlıklarımızla devam ediyor" dedi. 18.01.2019 10: 18: 53 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:24 Kaynak: İHA

Devlet Personel Başkanlığı, Selçuk, Politika
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