Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "3600 Ek Gösterge Çalışmalarımız Devlet Personel...
1 saat önce
IHAAW101853-SIY/18-01-2019- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "3600 ek gösterge çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve bakanlıklarımızla devam ediyor" dedi.
IHAAW101853-SIY/18-01-2019
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk
, "3600 ek gösterge çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı
ve bakanlıklarımızla devam ediyor" dedi. 18.01.2019 10: 18: 53 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:24 Kaynak: İHA
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