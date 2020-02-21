Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Atakan Kayalar için sağduyu çağrısı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Atakan Kayalar için sağduyu çağrısı... - Son Dakika

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Atakan Kayalar için sağduyu çağrısı...

7 saat önce

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Atakan Kayalar için sağduyu çağrısı yaparak, aileye pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti verilmeye başlandığını duyurdu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Atakan Kayalar için sağduyu çağrısı..., System.String[]

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Atakan Kayalar için sağduyu çağrısı yaparak, aileye pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti verilmeye başlandığını duyurdu. - ANKARA

Zehra Zümrüt Selçuk, Atakan Kayalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:49 Kaynak: İHA
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