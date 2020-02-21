Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Atakan Kayalar için sağduyu çağrısı... - Son Dakika

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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Atakan Kayalar için sağduyu çağrısı...
7 saat önce
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Atakan Kayalar için sağduyu çağrısı yaparak, aileye pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti verilmeye başlandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:49 Kaynak: İHA
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Atakan Kayalar için sağduyu çağrısı yaparak, aileye pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti verilmeye başlandığını duyurdu. - ANKARA
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