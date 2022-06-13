Aile Hekimleri: "Cumhurbaşkanı Ücretlerde İyileştirme Müjdesi Vermişti, Henüz Bir İyileştirme Almadık" - Son Dakika
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Aile Hekimleri: "Cumhurbaşkanı Ücretlerde İyileştirme Müjdesi Vermişti, Henüz Bir İyileştirme Almadık"

13.06.2022 16:15

İstanbul Aile Hekimleri Derneği (İSTAHED) Genel Sekreteri Dr. Sercan Ahmet Uluç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mart Tıp Bayramı'nda "aile hekimlerinin ücretlerinde iyileştirme" sözü verdiğini hatırlatarak, “Bu konuda henüz bir iyileştirme almadık” dedi.

İstanbul Aile Hekimleri Derneği (İSTAHED) Genel Sekreteri Dr. Sercan Ahmet Uluç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mart Tıp Bayramı'nda "aile hekimlerinin ücretlerinde iyileştirme" sözü verdiğini hatırlatarak, "Bu konuda henüz bir iyileştirme almadık" dedi.

İSTAHED Genel Sekreteri Dr. Sercan Ahmet Uluç, bugün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mart Tıp bayramı dolayısıyla yaptığı açıklama sırasında "aile hekimlerinin ücretlerinde iyileştirme" sözü verdiğini hatırlattı. Bugüne kadar hiçbir adım atılmadığını belirten Uluç, şunları söyledi:

"HALA BİR İYİLEŞTİRME ALMADIK: 14 Mart 2022 tarihinde biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız 5 adet müjde açıklamıştı. Bu müjdelerden bir tanesi de aile hekimliği çalışanlarının ücretlerini iyileştirmeydi. Ancak üzerinden 3 ay geçmesine rağmen henüz bu konuda bir iyileştirme almadık. ve geçen hafta Meclis'e sunulan kanun tasarısında da yine bununla ilgili bir madde göremedik. Biliyorsunuz bunun dışında yine ek göstergeler 3 bin 600'e çıktı dört meslek grubu için. En acil taleplerimizden birisi ek göstergenin en az 7 bin 200 olmasıdır.

'ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ' BİZİM SÖZLEŞMEMİZİ PAMUK İPLİĞİNE BAĞLADI: Yine aile hekimi çalışanları olarak 30 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan 'Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği' bizim adeta sözleşmemizi pamuk ipliğine bağlamıştır. Biz iş garantisi, iş güvencesiyle çalışmak istiyoruz. ve yine birçok hukuksuz madde içeriyor bu yönetmelik. Bu yönetmelikteki bu hukuksuz maddelerin geri çekilmesi de yine en öncelikli taleplerimizdendir. ve bu iyileştirmelerin yine haziran ayı içerisinde temmuza girmeden yapılması elzemdir bize göre. Bu şekilde adımların atılmasını acilen talep ediyoruz."

Aile Hekimleri: Cumhurbaşkanı Ücretlerde İyileştirme Müjdesi Vermişti, Henüz Bir İyileştirme Almadık
Aile Hekimleri: Cumhurbaşkanı Ücretlerde İyileştirme Müjdesi Vermişti, Henüz Bir İyileştirme Almadık
Aile Hekimleri: Cumhurbaşkanı Ücretlerde İyileştirme Müjdesi Vermişti, Henüz Bir İyileştirme Almadık
Aile Hekimleri: Cumhurbaşkanı Ücretlerde İyileştirme Müjdesi Vermişti, Henüz Bir İyileştirme Almadık

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile Hekimleri: 'Cumhurbaşkanı Ücretlerde İyileştirme Müjdesi Vermişti, Henüz Bir İyileştirme Almadık' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aile Hekimleri: "Cumhurbaşkanı Ücretlerde İyileştirme Müjdesi Vermişti, Henüz Bir İyileştirme Almadık" - Son Dakika
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