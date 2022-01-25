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Aile hekimlerinden eylem kararı! Sadece randevulu hastalara bakılacak - Son Dakika

Aile hekimlerinden eylem kararı! Sadece randevulu hastalara bakılacak

25.01.2022 16:02
Aile hekimlerinden eylem kararı! Sadece randevulu hastalara bakılacak

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu aile hekimlerinin eyleme gideceğini ve sadece MHRS sistemi üzerinden randevulu hastalara bakılacağını duyurdu. AHEF, Bugün itibarıyla tüm aile hekimleri, her hastaya nitelikli sağlık hizmeti verebileceği 20 dakikalık bir süreyle iyi hekimlik uygulaması gereği MHRS mevzuatına uygun olarak, sadece randevuyla hasta bakacaktır." dedi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), temsil ettikleri aile hekimlerinin bugünden itibaren sadece MHRS sistemi üzerinden randevulu hastalara 20 dakikada bir bakacağını, özlük haklarıyla ilgili taleplerinin karşılanmaması durumunda ise 17-18 Şubat'ta 2 gün iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini bildirdi.

AHEF'TEN AÇIKLAMA GELDİ

AHEF'ten yapılan yazılı açıklamada, federasyonun 84 milyon vatandaşa temas eden 30 bin aile hekiminin temsilcisi olduğu anımsatıldı. Açıklamada, etkin bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılması, 30 Haziran tarihli Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin geri çekilerek revize edilmesi, aile hekimliklerinde çalışanlara makul bir ödeme ve rahat bir emeklilik imkanı sağlanması ayrıca aile sağlığı merkezi gider ödemelerinin artırılması taleplerinde bulunuldu.

"SADECE RANDEVULU HASTALARA BAKILACAK"

AHEF'in söz konusu düzenlemelere yönelik çözüm için ortak çalışma ve iletişimi sürekli kılacağı, bu taleplerin takipçisi olacağı vurgulanan açıklamada, şunlar yer aldı, "Bugün itibarıyla tüm aile hekimleri, her hastaya nitelikli sağlık hizmeti verebileceği 20 dakikalık bir süreyle iyi hekimlik uygulaması gereği MHRS mevzuatına uygun olarak, sadece randevuyla hasta bakacaktır. Tıbbi gereklilikler kapsamında kronik hastalarımıza sağlık hizmeti verilecek ancak HYP sistemi kesinlikle kullanılmayacaktır. Mevzuata uygun olmayan sağlık raporu talepleri değerlendirilmeyecek, e-rapor harici sağlık raporu hiçbir şekilde düzenlenmeyecek, ileri tetkik gerektiren durumlarda vatandaşlar ikinci basamak sağlık kuruluşlarına sevk edilecektir. Aile hekimlerince özellikli izlem adı altında, telefon ile aramak suretiyle hiçbir işlem yapılmayacaktır." ifadesi kullandı.

"2 GÜN İŞ BIRAKMA EYLEMİ İCRA EDİLECEK"

Ayrıca, "Talepler yerine getirilmediği taktirde, 17 Şubat'ta tüm il dernek başkanlarının katılımıyla Ankara'da basın açıklaması yapılacağı belirtilen açıklamada, "Anayasanın tanıdığı hak gereği, sosyal, hukuksal ve özlük haklarımız ve sağlık çalışanına şiddete dikkat çekmek için tüm Türkiye'de, 17-18 Şubat'ta 2 gün iş bırakma eylemi icra edilecek, illerde ortak basın açıklaması ve basılı dokümanlar ile halka yönelik farkındalık çalışması yürütülecektir." sözleri yer aldı.

Açıklama, "Hak ve taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde; 14 Mart 2022 itibarıyla her yıl 14 Mart tarihi, tüm STK'lerin katılımı ile emsalleri gibi 'Hekim Emek ve Dayanışma Günü' olarak kutlanacak ve acil sağlık hizmetleri haricinde iş üretilmeyecektir. 14 Mart-16 Mart 2022 tarihlerinde tüm Türkiye'de Anayasa'nın tanıdığı hak gereği, sosyal, hukuksal ve özlük haklarımız ve sağlık çalışanına şiddete dikkat çekmek için, 3 gün iş bırakma eylemi icra edilecek, illerde ortak basın açıklaması ve basılı dokümanlarla halka yönelik farkındalık çalışması yürütülecektir. Nisan 2022'de yeniden değerlendirme yapılacak, yeni eylem takvimi açıklanacaktır." sözleriyle devam edildi.

YORUMLAR (2)
  • Miraç YILMAZ: Ne oldu çokmu yoruluyorlar, maaşları azmı geldi. Bu devlet onlara sıcak bir ortam, güzel bir iş, iyi bir maaş verdi. Akşama kadar oturdukları yerden kahvelerini yudumlayıp ilaç yazıyorlar. Ne istiyorsunuz "az iş- çok para"... oldu... Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
  • OĞUZ İÇEN : Sen kimsin ki doktorlara eylem yapılacak diyorsun,bu dernek başkan ve yönetimi araştırılsın kimmiş meydana çıkarılsın,yok öyle her kafasına esen eylem yapamaz Cevap Yaz 14 10 Yayından Kaldır
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Hastane Randevusu, Hastane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile hekimlerinden eylem kararı! Sadece randevulu hastalara bakılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aile hekimlerinden eylem kararı! Sadece randevulu hastalara bakılacak - Son Dakika
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