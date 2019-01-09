Aile Hekimlerini Erken Tanıyın" Kampanyası

Antalya
İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, aile hekimlerinin sağlık danışmanlığı hizmetinin de en kolay alınabileceği müracaat yerleri olduğunu bildirdi.
Hülür, yaptığı açıklamada, birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak, erişimi artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 10 Aralık
2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı
tarafından "Aile Hekiminizi Erken Tanıyın" temalı bir kampanya başlatıldığını hatırlattı.
Kampanyayla aile hekimliğinin daha etkin kullanılmasının sağlanmasının hedeflendiğini aktaran Hülür, şu bilgileri verdi:
"Aile sağlığı merkezlerinde teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve koruyucu sağlık hizmetleri sunuluyor. Danışmanlık ve rehberlik hizmetleri veriliyor. Ayrıca laboratuvar hizmetleri yanında gebe, bebek ve lohusa izlemleri de yapılıyor. Hipertansiyon ve diyabet gibi pek çok kronik hastalığın takibi burada yapılıyor. Bağışıklama programı yanı sıra aşılama çalışmaları aile sağlığı merkezlerinde veriliyor ve takip ediliyor. Antalya, Aralık 2010'da aile hekimliği uygulamasına geçti. 254 Aile Sağlığı Merkezinde 774 aile hekimi birimi var. Aile hekimi başına 3 bin 68 hasta düşüyor. Ayrıca 339 köye mobil gezici sağlık hizmeti veriliyor. Hedefimiz Bakanlığımızın da hedefi olan hekim başına düşen nüfusu 2 binlere kadar çekmek. Böylece aile hekimlerimizin hastaya ayıracağı zamanı arttırmak."
Kanser erken teşhis ve tedavi tarama programı sayesinde kayıtlı bireylerin kanser erken teşhisi sağlanarak hastanelerin iş yükünü azaltmanın da hedefler arasında olduğunu belirten Hülür, koruyucu sağlık hizmeti kapsamında diyabet, yüksek tansiyon gibi kronik hastalıkların takibinin yapılması sağlanarak yine hastanelerin iş yükünü azaltma imkanı da bulunduğunu bildirdi.
Hülür, "Aile Hekimlerimiz sağlık danışmanlığı hizmetinin de en kolay alınabileceği müracaat yerlerimizdir. En önemli hususlardan biri de aile hekiminden alınan bütün hizmetlerin ücretsiz olmasıdır. Aile hekiminizi tanımıyorsanız bir an önce gidin ve tanışın. Aile hekiminiz sadece hastalığınızda değil her zaman yanınızda olacaktır." açıklamasında bulundu.