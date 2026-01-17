Aile İçi Kavga Kanlı Bitti

Konya'da kız kardeşini ve annesini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Caferçelebi Sokağı'ndaki sitede oturan Nadir Türkmen ile annesi İsmehan Türkmen ve kız kardeşi Nida Türkmen arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nadir Türkmen, yanında bulunan tabancayla kız kardeşi ve annesini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan incelemede, Nadir ve Nida Türkmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan İsmehan Türkmen tedavi altına alındığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.