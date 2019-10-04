Son Dakika Haberleri: Aile sağlığı merkezi için evini bağışladı
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Aile sağlığı merkezi için evini bağışladı

8 dakika önce

Isparta'da kadın hayırsever, 30 yıldır yaşadığı evini aile sağlığı merkezine dönüştürülmesi için İl Sağlık Müdürlüğüne bağışladı.

Isparta'da kadın hayırsever, 30 yıldır yaşadığı evini aile sağlığı merkezine dönüştürülmesi için İl Sağlık Müdürlüğüne bağışladı.

Ümmü Hanım, Modern Evler Mahallesi'ndeki evini bağışlamak için valiliğe başvurdu.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ile bağışçı Ümmü Hanım arasında imzalan protokol ile devri gerçekleşen ev, tadilatın ardından aile sağlığı merkezi olarak kullanılacak.

Vali Seymenoğlu, imza töreninde bağıştan duyduğu mutluluğu dile getirerek, hayırsever Ümmü Hanım'ın davranışının örnek olmasını diledi.

Ümmü Hanım'ın bağışının devlet yatırımlarına destek anlamı taşıdığını belirten Seymenoğlu, "Ümmü Hanım'ın 30 yılını geçirdiği ve bağışlamış olduğu evi, aile hekimliği birimi yapacağız. Ümmü Hanım'ım ismini vereceğiz. Merkezde ilk etapta en az iki aile hekimimizin görev yapmasını planlıyoruz." diye konuştu.

Aile sağlığı merkezi için evini bağışladı

Ömer Seymenoğlu, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:52 Kaynak: AA
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