Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran, sergi açılışına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran, sergi açılışına katıldı

05.07.2022 12:47

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, sergi açılışına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, sergi açılışına katıldı.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Duran, Ordu Ahmet Mağden Huzurevi sakinlerinin hazırladığı el ürünleri sergisinin yıl sonu açılışına katıldı.

Huzurevi bahçesinde düzenlenen programda Duran, serginin açılış kurdelesini kestikten sonra yapılan ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Duran, gazetecilere, yaz döneminde özellikle Bakanlığın birimlerini ve kurumlarını gezmek, oraların bir eksiğinin olup olmadığını, ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

Bakan Yardımcısı Duran, şunları kaydetti:

"Öncelikli olarak huzurevleri ve engelli yurtlarındaki misafirlerimizi ve çocuklarımızın herhangi bir sıkıntısı var mı, bizim onlara yönelik yapabileceğimiz bir şeyler var mı?' diye ziyaretler yapalım istedik. Bakan yardımcıları olarak inşallah bu yaz döneminde gezebildiğimiz kadar şehri gezeceğiz. Biz ilk defa Ordu'dan başladık."

Sergi açılışında Ordulu Türk Halk Müziği sanatçısı Aydın Beyoğlu da bir türküsünü seslendirdi.

Açılışa, Vali Tuncay Sonel, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ender Yanık ile huzurevi çalışanları ve sakinleri katıldı.

YORUMLAR
500
Bakan Varank, Nestle'nin enteral beslenme fabrikasının açılışına katıldı Bakan Varank, Nestle'nin enteral beslenme fabrikasının açılışına katıldı Bakan Karaismailoğlu, köprülü kavşak açılışına katıldı Bakan Karaismailoğlu, köprülü kavşak açılışına katıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran, sergi açılışına katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:14 Bağcılar'da ağaçtaki maymunu görenler şok oldu! Uzatılan muzla gelmeyen maymun uyuşturucu iğneyle bayıltıldı
14:11 Mauricio Pochettino, PSG'den ayrıldı! Yeni teknik direktör her an açıklanabilir
14:11 BDDK'nın şirketlere yönelik aldığı kredi kararına İstanbul Sanayi Odası'ndan tepki: Kaliteli finansmana erişim noktasında çok ciddi problem yaşanıyor
14:07 İskandinavya'nın en büyük hava yoluydu! SAS, iflas başvurusunda bulundu
13:58 KOM'un nefes kesen operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı!
13:54 AK Parti'den açıklama: Ekim ayında 560 bin sözleşmeli kamu çalışanın kadroya alınması konusu ele alınacak
13:50 Tatile çıkan Serenay Sarıkaya eline tef alıp göbek attı! Sevgilisi Umut Evirgen o anları hayranlıkla izledi
13:32 İşgücü sıkıntısı çeken Almanya, Türkiye'den işçi talep ediyor! 2 meslekte büyük boşluk var
13:21 Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2022 Kıdem Tazminatı ücreti belli oldu: Tavan ücreti 15 bin 371 liraya yükseldi
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 14:39:13. #1.13#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran, sergi açılışına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement