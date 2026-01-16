AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Şehit Piyade Uzman Çavuş'un Oğluna Karne Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Şehit Piyade Uzman Çavuş'un Oğluna Karne Verdi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Şehit Piyade Uzman Çavuş\'un Oğluna Karne Verdi
16.01.2026 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pençe Kilit Harekatı şehidi Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın 1'inci sınıf öğrencisi oğlu Aras Talha Taşkın'ın karnesini verdi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pençe Kilit Harekatı şehidi Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın 1'inci sınıf öğrencisi oğlu Aras Talha Taşkın'ın karnesini verdi.

2025-2026 eğitim öğretim yılının 1'inci dönemi bugün sona erdi. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere bugün karnelerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Etimesgut Şehit Muhammed İsmail Kaya İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı. Bakan Göktaş, 1-E sınıfında eğitim gören 2022 yılında Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın oğlu Aras Talha Taşkın ve arkadaşlarının karnesini verdi. Göktaş, Aras Talha ve sınıf arkadaşlarına karneleriyle birlikte, madalya ve oyuncak da verdi. Öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet eden Göktaş, karne töreninin ardından açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Selahattin Taşkın şehidimizin kıymetli evladı, bizlere emaneti olan Aras Talha'nın ilk karne heyecanını paylaştık. Onun mutluluğuna şahit olduk. Kendisiyle beraber bütün sınıfına da karne dağıttık. Tabi şehitlerimizin emaneti, aziz kahramanlarımızın emaneti, her zaman bizim başımızın tacı. Her zaman onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

'ŞEHİTLERİMİZİN EMANETLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Tüm Türkiye'de şehit ve gazi çocuklarının ilk karne heyecanı paylaştıklarını belirten Göktaş, "Sadece burada değil, Türkiye genelinde 39 şehit çocuğumuz, 461 gazi çocuğumuzun ilk karne heyecanını paylaşacağız. Burada bizler gittik. Diğer illerde de valilerimiz, mülki idare amirlerimiz bu programa eşlik edecek. Tabi ki dün olduğu gibi bugün de yarın da şehitlerimizin emanetlerine, aziz kahramanlarımızın emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Her zaman onların yanında olmayı sürdüreceğiz. Çocuklarımıza bol keyifli tatiller diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, konuşmasının ardından şehidin oğlu Aras Talha ve şehidin eşi Saniye Taşkın'ı, yerli otomobil 'Togg' ile evlerine bırakmak üzere okuldan ayrıldı.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Güncel, Karne, Son Dakika

Son Dakika Güncel AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Şehit Piyade Uzman Çavuş'un Oğluna Karne Verdi - Son Dakika

Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik
Yaşlı adamın sır ölümü Cansız bedeni dere yatağında bulundu Yaşlı adamın sır ölümü! Cansız bedeni dere yatağında bulundu
Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize’den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize'den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform
Dünyaca ünlü isim Arda Güler’in yeni hocası olabilir Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir
Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
Beşiktaş’ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı Beşiktaş'ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı
Emeklinin bayram ikramiyesine yapılacak zam belli oluyor İşte masadaki tek rakam Emeklinin bayram ikramiyesine yapılacak zam belli oluyor! İşte masadaki tek rakam

14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:13
Osimhen Nijerya’yı karıştırdı Tepkiler çığ gibi
Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
14:05
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
13:55
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
13:21
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali
13:19
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
13:10
Diyarbakır’da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar’ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 14:46:14. #7.11#
SON DAKİKA: AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Şehit Piyade Uzman Çavuş'un Oğluna Karne Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.