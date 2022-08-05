Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, bazı yayın organlarındaki "Sarıkamış" haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, bazı yayın organlarındaki "Sarıkamış" haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması

05.08.2022 00:17
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, bazı yayın organlarındaki "Sarıkamış" haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, bazı yayın organlarında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki tören alanına ilişkin haberlere yönelik, on binlerce şehidin kabrinin olduğu ve şehitlere dua etmek üzere gidildiği iddia edilen bölgenin "şehitlik" olarak anılmadığı, şehitlerin kabirlerinin de...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, bazı yayın organlarında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki tören alanına ilişkin haberlere yönelik, on binlerce şehidin kabrinin olduğu ve şehitlere dua etmek üzere gidildiği iddia edilen bölgenin "şehitlik" olarak anılmadığı, şehitlerin kabirlerinin de bu bölgede yer almadığı bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 4 Ağustos tarihli Sözcü Gazetesinde Uğur Dündar'ın "Sarıkamış Şehitlerine Büyük Ayıp" başlıklı yazısı ile Halk TV'de Gazeteci Teslime Tosun'un "Sarıkamış Şehitliği'ni ahıra çevirdiler: Büyük saygısızlık" başlığıyla yayımlanan videosu üzerine açıklama yapma gereğinin ortaya çıktığı belirtildi.

"Gazeteci Teslime Tosun'un on binlerce şehidin kabrinin olduğu ve şehitlere dua etmek üzere gittiğini iddia ettiği bölge 'şehitlik' olarak anılmadığı gibi, şehitlerimizin kabirleri de bu bölgede yer almamaktadır." ifadelerine yer verilen açıklamada, söz konusu alanın her sene ocak ayında Sarıkamış'ta şehitleri anma etkinliklerinin yapıldığı tören alanı olarak kullanıldığı, etkinlikler haricinde ise kullanılmadığı vurgulandı.

Bölgede hayvancılığın gelişmiş olması sebebiyle törenlerin gerçekleşmediği sair zamanlarda meralarda otlayan hayvanların bu bölgeye girmesinin mümkün olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bölgenin sonradan belirlenen bir tören bölgesi olmak dışında milli ya da dini açıdan bir kutsiyeti bulunmamaktadır. Bununla beraber Bakanlığımızca anma etkinliklerinin dışındaki zamanlarda alanın daha etkin kullanılması için çalışmalar devam etmektedir. Tören alanında bulunan yapıların, bölgede ihtiyaç duyulan ve kadınların psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel gelişimleri ile toplumsal entegrasyonlarını sağlamaya yönelik faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM) olarak kullanılabileceği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, alanda bulunan yapıların ADEM kuruluşuna uygun olacak şekilde kullanılabilmesi için yapılması gereken iş ve işlemler 18 Mayıs 2022 tarih ve 3595438 sayılı yazı ile TOKİ Başkanlığına iletilmiştir. TOKİ ile ilgili süreç var olmayan bir 'şehitlik'le ilgili değil, bölge kadınlarının güçlenmesi için planlanan ADEM'le ilgilidir. Bu konuda herhangi bir sorun bulunmayıp bölgemiz en kısa sürede bir Aile Destek Merkezi'ne kavuşturulacaktır. Söz konusu köşe yazısında yer alan görseller ise eski tarihli olup bugünü yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Kaynak: AA

Uğur Dündar, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, bazı yayın organlarındaki 'Sarıkamış' haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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