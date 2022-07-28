Devlet korumasındaki çocuklar bilim kamplarında - Son Dakika
Üye Girişi

Devlet korumasındaki çocuklar bilim kamplarında

28.07.2022 11:48
Devlet korumasındaki çocuklar bilim kamplarında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakım ve koruması altındaki bilim ve teknolojiye ilgisi olan çocuklar, Bilim Türkiye Eğitim Programı kapsamında düzenlenen kamplara katılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakım ve koruması altındaki bilim ve teknolojiye ilgisi olan çocuklar, Bilim Türkiye Eğitim Programı kapsamında düzenlenen kamplara katılıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bağlı kuruluşlardaki çocukların akademik, sportif, sanatsal ve kültürel başarılarının artırılması amacıyla çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının iş birliğinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından yürütülen Bilim Türkiye Eğitim Programı'nın 2022 yaz dönemi bilim kamplarına, bakım ve koruma altındaki çocukların da katılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bakım ve koruma altındaki 6-14 yaş grubu çocuklardan bilim ve teknolojiye ilgi duyan 300 ilkokul ve ortaokul öğrencisi çocuk için birer haftalık programlar planlandı.

Çocuklara Bilim Gaziantep, Bilim Gaziosmanpaşa, Bilim Beyoğlu ve Bilim Fatih kamplarında matematik, tasarım, teknoloji, doğa bilimleri ve astronomi-havacılık alanlarında oluşturulan atölyelerde temel eğitimler veriliyor.

YORUMLAR
500
Bakan Soylu, Özbekistan İçişleri Bakanı Bobojonov ile görüştü Bakan Soylu, Özbekistan İçişleri Bakanı Bobojonov ile görüştü İmo Başkanı Yüzgeç, Çevre Bakanlığı'nın Şantişe Şeflerine İlişkin Yönetmelik Taslağını Yetersiz Buldu: 'Bugün Düşük Maliyetle Alacağımız Önlemler,... İmo Başkanı Yüzgeç, Çevre Bakanlığı'nın Şantişe Şeflerine İlişkin Yönetmelik Taslağını Yetersiz Buldu: 'Bugün Düşük Maliyetle Alacağımız Önlemler,...
Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devlet korumasındaki çocuklar bilim kamplarında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:32 Turnuvaya veda eden Fenerbahçe'de Arao'nun golden önce yaptıkları taraftarı sinirlendirdi
11:13 Nagihan Karadere'nin peş peşe paylaştığı mayolu karelerine Turabi Çamkıran'dan nazar boncuklu yorum geldi
11:10 Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 60,4'e yükseltti
10:53 Sivas'ta endişelendiren görüntü! Sadece 3 aylık su kaldı
10:38 Dolar yükselişe geçti! İşte Dolar/TL kurunda son durum
10:36 Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Hatice Hezer öldürüldü! Eski HDP'li vekilin ablası olduğu ortaya çıktı
10:27 Kızının sevgilisi olduğunu öğrendi, mahalleyi birbirine kattı
10:29 Altın fiyatlarına talep arttı! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altın ne kadar oldu?
10:29 Fenerbahçe taraftarının skandal 'Vladimir Putin' tezahüratı dünyanın gündeminde!
10:24 Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı! Bir önceki aya göre gerileme var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 11:48:32. #1.13#
SON DAKİKA: Devlet korumasındaki çocuklar bilim kamplarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement