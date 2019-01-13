Son Dakika Haberleri: Ailelere 'Doğru Okul Seçimi' Semineri

Ailelere 'Doğru Okul Seçimi' Semineri

37 dakika önce

Gaziantep'te Nesibe Aydın Okulları tarafından ailelere yönelik 'Başarılı Gelecek İçin Doğru Okul Seçimi' konulu seminer düzenlendi.

Ailelere 'Doğru Okul Seçimi' Semineri, System.String[]
Gaziantep'te Nesibe Aydın Okulları tarafından ailelere yönelik 'Başarılı Gelecek İçin Doğru Okul Seçimi' konulu seminer düzenlendi.

Şehitkamil Kültür Merkezinde düzenlenen seminere Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Kurucusu eğitimci yazar Nesibe Aydın, Sabah Gazetesi eğitim yazarı Sait Gürsoy, öğretmenler, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.

Seminerde anaokulundan üniversiteye giriş sınavına kadar geçen eğitim süresi boyunca velilerin çocuklarını nasıl yönlendireceği ve doğru okul seçimi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Kurucusu eğitimci yazar Nesibe Aydın, seminerde çocukların başarılı olabilmesi için doğru okullara gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Kurucusu eğitimci yazar Nesibe Aydın, çocukların geleceği için doğru okul seçiminin önemine dikkat seçerek,"Bugün temelini attığımız ve bu güzel yuvada eğitim vereceğimiz Nesibe Aydın Okulları için buradayız. Güzel bir ekiple yola çıktık. Çünkü biz bu başarılara imza attıysak her girdiğimiz işi çok iyi irdeleyerek, araştırarak yaptığımız için bu konumdayız" dedi.

Sabah Gazetesi eğitim yazarı Sait Gürsoy ise, okulları seçiminde velilerde uyarılarda bulundu. Gürsoy,"Son dönemlerde Devlet Üniversitelerinin yanı sıra Vakıf Üniversiteleri de arttı. Ancak okulları seçerken dikkatli olun. Önümüzdeki yıllara Türkiye'de özel okul enflasyonu yaşanacak. Dershanelerin kapanması ile birlikte temel liseler oluşmuştu. Eğitimden daha çok üniversitede başarı odaklı bir eğitim gitmiştir. Bu yıl ise temel liseler kapatılacaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:34 Kaynak: İHA

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