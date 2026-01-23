Aileleri cenazelerini bile istemedi, o teröristler devlet tarafından gömüldü - Son Dakika
Aileleri cenazelerini bile istemedi, o teröristler devlet tarafından gömüldü

Aileleri cenazelerini bile istemedi, o teröristler devlet tarafından gömüldü
23.01.2026 11:08
Yalova'da 3 kahraman polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda Özel Harekat polisleri ile girdikleri çatışmada etkisiz hale getirilen 6 DEAŞ'lı militan, Bursa'da cenaze namazları bile kılınmadan gömüldü.

Yalova'da 3 kahraman polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda Özel Harekat polisleri ile girdikleri çatışmada etkisiz hale getirilen 6 DEAŞ'lı militan, Bursa'da cenaze namazları bile kılınmadan gömüldü.

Yalova'da geçtiğimiz ay DEAŞ'lı teröristlerin bulunduğu İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokak'taki 2 katlı eve Yalova İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, bina içerisinde bulunan teröristlerin görevli polis memurlarına ateş açması sonucunda Yalova İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan isimli polisler şehit oldu. Yaralanan polisler Zekeriya Kınalı, Eren Çelik, Eren Işık Cihan Kadıoğlu, Yusuf Irak ve Akşemsettin Temel Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak isimli teröristlerin de aralarında bulunduğu 6 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Şehit polisler memleketlerinde düzenlenen merasimlerin ardından toprağa verilirken, otopsi için Bursa Adli Tıp Morgu'na gönderilen teröristlerin cesetlerini ise sahiplenen çıkmadı. Adli tıp tarafından ailelere yapılan çağrıya kulak veren olmayınca süreç devlet tarafından ilerletildi. Ailelerinin cenazelerini bile teslim almaya gelmediği 6 teröristin cesedi, adli tıpta geçen 25 günlük sürenin ardından devlet tarafından defnedilmek üzere işlemlere başlandı. Valilik tarafından ada ve parselleri belirlenen Erdoğan Köy ve Hasköy Mezarlıklarındaki yerlere 6 terörist geniş güvenlik önlemleri eşliğinde sessiz ve kontrollü bir şekilde gömüldü. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Militan, Yalova, Bursa, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aileleri cenazelerini bile istemedi, o teröristler devlet tarafından gömüldü - Son Dakika

Aileleri cenazelerini bile istemedi, o teröristler devlet tarafından gömüldü
