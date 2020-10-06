Ailelerin, HDP önündeki eylemde 400'üncü gün - Son Dakika

Ailelerin, HDP önündeki eylemde 400'üncü gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 147 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 400'üncü günde de sürdürdü.

Ailelerin, HDP önündeki eylemde 400'üncü gün, System.String[]

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 147 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 400'üncü günde de sürdürdü. Usta birliğine giderken, 2015'te Tunceli- Pülümür yolunda PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Adil (20) için eylem yapan Cennet Kabaklı, evladını almadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 18 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan daha önce örgütten kaçıp, teslim olmuştu. Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma'nın da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 18'e çıktı. Aileler, eylemleri sırasında, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.'SENİ ALMADAN BURADAN GİTMEYECEĞİM'Usta birliğine giderken, 2015 yılında Tunceli-Pülümür yolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğlu Adil için Gaziantep'ten gelerek, oturma eylemi yapan Cennet Kabaklı, 400 gündür eylemde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"6 yıl oldu. Oğlum zindanlarda aç susuz bir şekilde ve ben dayanamıyorum artık. Benim evladımı versinler. Hiç vicdanları yok mu? Ne olur bıraksınlar evladımı. Bana yaptıkları bu zülüm, işkence, acı yeter. Son versinler artık, bütün annelerin evlatlarını bıraksınlar. Benim evladımı da beraber bıraksınlar. Hepimizin acısı aynı. 18 aile çocuğuna kavuştu. Biz bu haberleri aldığımız için seviniyoruz, çok mutlu oluyoruz. Bu bize ümit veriyor. Allah'tan ümit kesilmez. Buradan oğluma da sesleniyorum; Eğer ki dinlettiriyorlarsa, ben senin arkandayım. Ben seni almadan buradan gitmeyeceğim. Eylemime devam edeceğim. Sen gelene kadar ben buradayım annem" dedi.


Ailelerin, HDP önündeki eylemde 400'üncü gün
Ailelerin, HDP önündeki eylemde 400'üncü gün
Ailelerin, HDP önündeki eylemde 400'üncü gün
Ailelerin, HDP önündeki eylemde 400'üncü gün
Ailelerin, HDP önündeki eylemde 400'üncü gün
Ailelerin, HDP önündeki eylemde 400'üncü gün
Ailelerin, HDP önündeki eylemde 400'üncü gün
Ailelerin, HDP önündeki eylemde 400'üncü gün

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 12:39 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ailelerin, HDP önündeki eylemde 400'üncü gün - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yolcu kapasitesi aşıldığı için otobüsten indirilmek istenen yaşlı adam tehditler savurdu Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada Barcelona, koronavirüs nedeniyle 200 milyon euroluk gelir kaybı yaşadı Kirli iş birliği telsizde! Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin ses kayıtları ortaya çıktı Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu YouTuber Oğuzhan Uğur'dan Nusret Gökçe'ye olay ima: Sevgilim karşısında twerk yapsa da Nusret'ten zarar gelmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ay sonra ilk yurt dışı ziyareti! Kuveyt ve Katar'a gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ay sonra ilk yurt dışı ziyareti! Kuveyt ve Katar'a gidecek         
18:17
ABD Başkan adayı Biden'dan Trump'a Ayasofya çağrısı: Kararın tersine dönmesi için baskı yapın ABD Başkan adayı Biden'dan Trump'a Ayasofya çağrısı: Kararın tersine dönmesi için baskı yapın         
18:04
Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi         
17:35
Son Dakika: KKTC'de yaklaşık 46 yıldır kapalı olan Maraş, perşembe günü açılıyor Son Dakika: KKTC'de yaklaşık 46 yıldır kapalı olan Maraş, perşembe günü açılıyor         
17:06
Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Balıkesirspor'a kiralandı Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Balıkesirspor'a kiralandı         
16:12
Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam? Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam?         
15:58
İngiltere'de yeni araştırma! 26 hayvan türü insanlara koronavirüs bulaştırabilir İngiltere'de yeni araştırma! 26 hayvan türü insanlara koronavirüs bulaştırabilir         
14:38
Yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketiyle ağızları açık bıraktı Yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketiyle ağızları açık bıraktı         
14:14
Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda         
13:21
Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak         
12:42
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
"Dudağımdan öptü" demişti! Misafir çocuğunu istismar eden sapık tahliye edildi         
10:57
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek         
09:45
Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 18:44:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ailelerin, HDP önündeki eylemde 400'üncü gün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei