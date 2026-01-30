Ailem Dizisi İkinci Sezonu Tanıtıldı - Son Dakika
Ailem Dizisi İkinci Sezonu Tanıtıldı

Ailem Dizisi İkinci Sezonu Tanıtıldı
30.01.2026 20:39
Milli Eğitim Bakanı Tekin ve Aile Bakanı Göktaş, 'Ailem' dizisinin ikinci sezonunu tanıttı.

OKUL-aile iş birliğini güçlendirmeyi ve öğrencilerin akademik, sosyal ile duygusal gelişimlerini bütüncül bir yaklaşımla desteklemeyi amaçlayan 'Ailem' dizisinin ikinci sezonu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla tanıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 'Veli-vizyon' platformu için hazırlanan 'Ailem' dizisinin ikinci sezonu için Kabataş Erkek Lisesi'nde tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra dizide rol alan sanatçılar ile konuk oyuncu Gülben Ergen katıldı. 'Ailem'in ikinci sezonunda senaryo süreci, yaklaşık bin 500 öğretmenin görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirildi. Öğretmenlerin katkılarıyla belirlenen içerikler senaryoya dahil edildi. Bu sayede okul-aile iş birliğini güçlendiren, sorumluluk bilincini pekiştiren ve toplumsal değerleri öne çıkaran hikayeler, eğitimcilerin rehberliğinde izleyiciyle buluşacak. 13 bölümden oluşacak yeni sezonda; öğrenci ve veli kaynaklı sorunlar, okul çevresinde gelişen toplumsal meseleler ile okul-toplum ilişkisi çerçevesinde mahalle yaşamı ele alındı.

'ÇOK BAŞARILI BİR ESER ORTAYA ÇIKTI'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Bugün 'Ailem 2' dizisinin ikinci sezonu için buradayız. Burada çok değerli sanatçılarımızın birbirinden değerli katkısıyla çok başarılı bir eser ortaya çıktı. Bir yandan ailenin eğitim üzerinde, okul üzerinde çocukların fiziksel, psikolojik, zihinsel gelişimi üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda farkındalık oluşturmayı amaçlayan ama aynı zamanda hem aileleri hem çocuklarımıza hem gençlerimize hem de aynı zamanda hepimize aslında tüm topluma hitap eden böylesi kıymetli bir eseri kamuoyuna kazandıran kıymetli bakanımız Yusuf Tekin başta olmak üzere Milli Eğitim bakanlığımızın her bir ferdine teşekkür ediyorum" dedi.

'TOPLUMDA DÖNÜŞTÜRÜCÜ BİR ROL OYANMAMIZ GEREKTİĞİNİN FARKINDAYIZ'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Yaklaşık iki yıldır Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü işlerde bir perspektif farklılaşması yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan biraz önce içerdeki konuşmamda da söyledim Milli Eğitim Bakanlığı olarak toplumda dönüştürücü bir rol oynamamız gerektiğini, birleştirici bir rol oynamamız gerektiğinin farkındayız. Bu anlamda bütün enstrümanlardan da faydalanmak istiyoruz. Sanat bizim açımızdan, bu açıdan çok önemli bir enstrüman ve biz hem etkinliklerimizi yaptığımız şeylerin daha nitelikli hale kavuşması daha yaygın bir katma değer oluşturması açısından hem de toplumda sanatsal etkinliklerin hak ettiği değere ulaşması, toplumun sanat konusunda duyarlılığının, farkındalığının artırılması açısından üstümüze düşen roller olduğunun farkındayız. Bu anlamda biz okullarımızda geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında yani 2024-2025 eğitim- öğretim yılında uygulamaya başladığımız Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde çocuklarımızın estetik zevklerini ve sanatla barışık olmalarını önemsedik. Programın odağına bunu yerleştirdik. Bunu da okullarımızda her dersin içerisinde yapacağımız etkinliklerle çocuklarımızın hem geçmiş tarihi birikimlerimiz tarihi üretimlerimiz anlamındaki sanatsal değeri daha doğru okuyabilmeleri hem sanatsal yeteneklerinin erken yaşlarda keşfedililip onlara göre uygun eğitim alabilmeleri hem de dersler esnasında sanatın birleştirici ve öğretici gücünden faydalanabilmeleri açısından müfredatın odağına bunu koymuştuk zaten. Bir başka şey daha yapmaya çaba sarf ediyoruz. Eğitim öğretim süreçlerinin içerisinde ailelerin rolünü ailelerin rolünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bu minvalde de geçtiğimiz yıl sevgili dostlarım Ahmet Yenilmez, Volkan ve Bora Severcan'la beraber başlattığımız bir proje oldu. Çocuklarımız aileleriyle birlikte eğitim yolculuğunu yürütebilsinler diye ailelerimizi bu anlamda sürecin içerisine dahil ettiğimizin görünmesi açısından mini bir dizi projesine başlamıştık geçen yıl. Tamamen gönüllülük esasına bağlı olarak. Dediğim gibi sevgili dostlarımızın sürecin içerisindeki katkılarıyla geçtiğimiz yıl 27 bölüm kısa dizi olarak, mini dizi olarak yayınlandı. 130 milyon adet görüntülendi, bu diziler izlendi. Sonra öğretmen arkadaşlarımızın talepleri ve katkılarıyla senaryo revize edildi ve ikinci bölüm ikinci dönem ikinci sezonu çekelim dedik. Hem de bu diziyle muradımızın ne olduğunu paylaşmak istedik" dedi.

Dizide rol alan sanatçı Volkan Severcan ise, "Biz bu projede olduğumuz için kamera arkasından da birçok arkadaşımız var. Çok müteşekkiriz size iyi ki varsınız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ailem Dizisi İkinci Sezonu Tanıtıldı

Ailem Dizisi İkinci Sezonu Tanıtıldı
