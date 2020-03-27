"Ailemle Hayalimi Çiziyorum" isimli ödüllü resim yarışması başladı

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme mücadelesi kapsamında "Ailemle Hayalimi Çiziyorum" isimli ilkokul öğrencilerine yönelik ödüllü resim yarışması başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, yaptığı açıklamada, "Ailemle Hayalimi Çiziyorum" sloganıyla yola çıktıklarını, Muğla genelinde ödüllü resim yarışması başlattıklarını belirtti.

Herkesin evlerinde aile bireyleriyle hep birlikte zaman geçirdiği bu dönemde, öğrencilerin ebeveynleriyle evlerinde kaliteli zaman geçirmelerini istediklerini aktaran Töre, sanatsal faaliyetlerle çocukların hayal güçlerini desteklemek, hayallerini görsel olarak ifade etmelerini sağlamak ve estetik becerisini geliştirmek amacıyla resim yarışmasını başlattıklarını ifade etti.

Yarışmaya sadece Muğla ilinden katılımı kabul edeceklerini vurgulayan Töre, 30 Mart'ta başlayacak yarışmanın 3 Mayıs'ta sona ereceğini, birinciye bisiklet verileceğini duyurdu.