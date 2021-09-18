Ailesi 4 aydır kayıp 18 yaşındaki Ayşenur'u arıyor - Son Dakika

Trabzon Ortahisar'da Halk Eğitim Merkezine giderken geçtiğimiz 24 Mayıs'ta sırra kadem basan Ayşenur Taşdelen'den hiçbir haber alınamıyor. Ayşenur Taşdelen'in Erzincan'da yaşayan ailesi kayıp kızlarının bulunması için çalmadık kapı bırakmadıklarını kaydetti. Babasının yüzde 50, annesinin ise yüzde 85 engelli yataktan kalkamadığı ifade eden Ayşenur Taşdelen'in ablası Sefanur Taşdelen (21) yaşanan olayı şöyle anlattı:

''HASTALIĞINDAN DOLAYI SÜREKLİ EVDEN KAÇIYORDU''

"Benim kız kardeşimin ruhsal sorunları ve adaptasyon problemi var. Kız kardeşim hastalığından dolayı sürekli kaçmaktaydı. Geçen sene kaçtıktan sonra İstanbul Ümraniye'de bulundu. Orada İstanbul'da Çocuk Esirgeme Kurumuna verildi. Bize yakın olsun diye Trabzon'a sevkini istedik. Trabzon'da 1,5 yıl kaldıktan sonra 24 Mayıs 2021 tarihinde kız kardeşim Halk Eğitim Merkezine götürüldüğü sırada kayboluyor. Kız kardeşimi gören, duyan kim varsa en yakın güvenlik noktasına haber vermesini istiyorum.

''KIZ KADEŞİM SANKİ BUHAR OLDU''

Herkesten istediğimiz sesimizi duyun, duyurun, kardeşimi bulalım. Kız kardeşimin sağlık sorunları olduğu için rahatlıkla insanlara inanabilir, kandırılabilir. 4 aydır hiçbir haber yok. Kaybolduğu gün Trabzon'da sadece bir pazar yerine girişi var çıkışı görünmüyor. Güvenlik kameraları hep kontrol edildi. Hiçbir sonuç elde edilemedi. Kız kardeşim sanki buhar oldu, yalvarıyorum sesimi duyun, kardeşimi bulun. Kız kardeşim anlayış bozukluğu yüzünden rahatlıkla insanlara kanabilir. Kardeşim görüldüğünde rahatlıkla fark edilebilir. Kilosu, boyu nedeniyle açık tenli, 90 kilo aralığında. Görenler tanıyabilir. Türkiye'ye sesleniyorum kardeşimi bulalım, 24 Mayıs'tan buyana hiçbir ses seda yok. Yalvarıyorum özel ekip kurulsun kardeşim bulunsun."

KAYIP KIZIN EŞKALİ PAYLAŞILDI

Öte yandan, kayıp kızla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'nın kayıp ilanları kısmında Ayşenur Taşdelen'in eşkali hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Kayıp Ayşenur Taşdelen (18), 1.58 boy, 88 kg. Sarışın tenli, kumral saçlı, kahverengi gözlü"

Kayıp Ayşenur Taşdelen'in Türkiye genelinde bulunması için çalışmaların çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.