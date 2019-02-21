Son Dakika Haberleri: Air France, Caracas Seferlerini Askıya Aldı

Air France, Caracas Seferlerini Askıya Aldı

1 saat önce

Fransız ulusal hava yolu şirketi Air France'ın, Venezuela'daki krizi gerekçe göstererek başkent Carakas'a olan uçuşlarını pazartesi gününe kadar askıya aldığı bildirildi.

Air France, Caracas Seferlerini Askıya Aldı, System.String[]
Fransız ulusal hava yolu şirketi Air France'ın, Venezuela'daki krizi gerekçe göstererek başkent Carakas'a olan uçuşlarını pazartesi gününe kadar askıya aldığı bildirildi.

Air France yetkilisi, basına yaptığı açıklamada, Venezuela'da yaşanan kriz nedeniyle Carakas'a yönelik seferlerin pazartesi gününe durdurulduğunu Panama'ya seferlerin ise devam ettiğini belirtti.

ABD destekli Venezuela muhalefetinin, "insani yardımların" giriş tarihi olarak açıkladığı 23 Şubat öncesi sınırda alarm durumuna geçildi.

Fransız şirketi, Temmuz 2017'de de Carakas'a uçuşlarını bir süreliğine askıya almıştı.

Venezuela krizi

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis'in başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:07 Kaynak: AA

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