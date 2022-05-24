Airbnb, Çin'deki kiralamaları 30 Temmuz'dan itibaren sonlandırmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Airbnb, Çin'deki kiralamaları 30 Temmuz'dan itibaren sonlandırmaya hazırlanıyor

24.05.2022 12:27
Airbnb, Çin'deki kiralamaları 30 Temmuz'dan itibaren sonlandırmaya hazırlanıyor

Kiralık tatil yerleri ve kiralık evler bulunmasına olanak sağlayan Airbnb, 30 Temmuz'dan itibaren Çin'deki bütün konut listelerini kapatacağını duyurdu.

Kiralık tatil yerleri ve kiralık evler bulunmasına olanak sağlayan Airbnb, 30 Temmuz'dan itibaren Çin'deki bütün konut listelerini kapatacağını duyurdu.

Airbnb tarafından Çinli kullanıcılarına yönelik resmi WeChat hesabından yapılan açıklamada, Airbnb'de Çin ana karasındaki tüm ilanların 30 Temmuz'dan itibaren kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, Çinli kullanıcıların yurt dışında konut listeleme ve rezervasyonu yapmasına izin verileceği bildirildi.
2008 yılında kurulan Airbnb, 2015 yılında Çin ana karasında hizmet vermeye başlamıştı. Airbnb tarafından temsil edilen ev sahipleri, Çin'de 2016'dan bu yana 25 milyondan fazla misafir ağırladı. Daha önce Çin'de LinkedIn ve Yahoo gibi Batılı internet firmaları da faaliyetlerini durdurmuştu.

Airbnb, Çin'deki kiralamaları 30 Temmuz'dan itibaren sonlandırmaya hazırlanıyor
Airbnb, Çin'deki kiralamaları 30 Temmuz'dan itibaren sonlandırmaya hazırlanıyor
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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, WeChat, konut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Airbnb, Çin'deki kiralamaları 30 Temmuz'dan itibaren sonlandırmaya hazırlanıyor - Son Dakika


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