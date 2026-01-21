AJet Genel Müdürü 2025 Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
AJet Genel Müdürü 2025 Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

AJet Genel Müdürü 2025 Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
21.01.2026 15:18
Kerem Sarp, 2025'in dikkat çeken fotoğraflarına oy vererek oylamaya katıldı ve Gazze'deki fotoğraflardan etkilendi.

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sarp, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze: Açlık" kategorisinde beslenme sorunu yaşayan 2 yaşındaki Yezen Ebu Ful'a dair Ali Jadallah'ın fotoğrafını seçen Sarp, "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını tercih etti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" ile Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde", "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'ın "Kupa sevinci" adlı fotoğraflarına oy veren Sarp, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi" isimli karelerini beğendi.

Sarp, birkaç gündür fotoğrafları incelediğini belirterek, "Bütün fotoğraflar birbirinden güzel. Seçerken bayağı zorlandım. Aslında dün karar vermiştim hangisini seçeceğimi ancak şimdi tercih ederken kararım yine değişti. Her alandan güzel resimler gördük." dedi.

En çok Gazze'de çekilen fotoğrafların kendisini etkilediğini söyleyen Sarp, "Uzun süredir devam eden bir zulüm, acı ve soykırım var. Rabbim oradaki kardeşlerimize inşallah yardım eder. Manevi olarak oradaki kardeşlerimizin arkasındayız. Bir an önce normal yaşamlarına dönmelerini umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarp, İstanbul'da Filistinlilere destek amacıyla Galata Köprüsü'nde yapılan protesto gösterileri ve Türk bayraklarının yer aldığı fotoğraflardan çok etkilendiğini dile getirdi.

Beğendiği "Ay seferi" isimli fotoğrafta ise AJet'in uçağının yer aldığına dikkati çeken Sarp, "Kendimiz istesek öyle bir fotoğrafı yakalayamazdık. Biz hem uçak içinde hem dışında hem de havada birçok çekimler yaptırıyoruz kendi markamızla ilgili. Bizim ekipten daha güzel fotoğraf yakalanmış, onu gördüm. Bu kadar güzel bir fotoğrafın kameraya yansıması, beni hakikaten etkiledi." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Güncel, Gazze, Son Dakika

