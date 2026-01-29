AJet, Romanya ve Moldova'ya Yeni Uçuş Hatları Ekledi

AJet, İstanbul ve Ankara çıkışlı olmak üzere Romanya ve Moldova'da üç yeni hattı uçuş ağına ekledi.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, dış hatlarda büyüme stratejisi doğrultusunda uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, AJet'in yeni rotaları Romanya'nın başkenti Bükreş ve Yaş şehri ile Moldova'nın başkenti Kişinev'e bilet satışlarına başlandı.

Bükreş'e ilk sefer, 2 Nisan'da yapılacak. Haftada 3 gün sefer düzenlenecek Ankara-Bükreş hattının biletleri 39 dolardan satışa çıktı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Yaş'a ise ilk sefer 29 Mayıs'ta düzenlenecek. Haftada 2 gün yapılacak seferlerin biletleri 39 dolardan satışa sunuldu.

Kişinev'e 5 Haziran'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan başlayacak ve haftanın her günü yapılacak seferlerin biletleri ise 49 dolardan satışa çıktı.

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, sosyal medya platformu LinkedIn'den uçuş başlatacakları yeni hatlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Şirketin yeni hatlarla yeni hikayeler yazmaya devam edeceğini belirten Kerem Sarp, geçen yıl boyunca Ankara'nın uçuş ağını genişletmek için yaptıkları yatırımlara 2026'da da kaldıkları yerden devam ettiklerini kaydetti.

Sarp, "Kısa bir süre önce Ankara'dan satışa açtığımız Üsküp, Saraybosna ve Tiran'ın ardından yeni hatlarımıza bugün de Romanya'nın başkenti Bükreş'i ekliyoruz. Ankara-Bükreş ile birlikte İstanbul'dan Kişinev ve Yaş'a olmak üzere toplamda 3 yeni hattımızı yolcularımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'nin en genç hava yolu olarak, başkentimiz Ankara ve İstanbul'dan açtığımız her yeni hatla yepyeni hikayelere kanatlanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.