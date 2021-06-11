Üye Girişi
AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Kozan'da yağıştan olumsuz etkilenen bölgeleri inceledi - Son Dakika

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Kozan'da yağıştan olumsuz etkilenen bölgeleri inceledi

11.06.2021 15:41
AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Kozan'da yağıştan olumsuz etkilenen bölgeleri inceledi, System.String[]

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, 2 gün önce Kozan'daki yağış nedeniyle olumsuz etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, 2 gün önce Kozan'daki yağış nedeniyle olumsuz etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Doğru, şiddetli yağış ve dolu nedeniyle hasar gören bahçeler ve balık çiftliklerinde inceleme yapıp muhtarlar ve bahçe sahipleriyle görüştü.

Tüm Kozan halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Doğru, hasar tespit çalışmalarının hızla yapıldığını ifade etti.

Devletin tüm yaraları sarmak için seferber olduğunu kaydeden Doğru "Artık eski Türkiye yok. Balık tesisinde balıkları telef olan üreticiler için yavru balık desteği vereceğiz. Fizibilite çalışmaları hala sürüyor, ardından çiftçinin üretmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile her vatandaşın yanındayız. Güçlü bir devlet ile vatandaşın yanındayız. Bunun içinde gece gündüz vatandaşımızın yanındayız." dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçaslan da vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çözüm önerisiyle çalışmalara başladıklarını ifade eden Kılıçaslan, "Muhtarlarımız ve vatandaşlarımız bize dere yatağında temizlemeye müsaade eder ise temizlik ile sorunu çözüm odaklı bir çalışma yapacağız." dedi.

İncelemede, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili de bulundu.

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Kozan'da yağıştan olumsuz etkilenen bölgeleri inceledi
AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Kozan'da yağıştan olumsuz etkilenen bölgeleri inceledi
AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Kozan'da yağıştan olumsuz etkilenen bölgeleri inceledi
AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Kozan'da yağıştan olumsuz etkilenen bölgeleri inceledi
AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Kozan'da yağıştan olumsuz etkilenen bölgeleri inceledi

Milletvekili, AK Parti, Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Kozan'da yağıştan olumsuz etkilenen bölgeleri inceledi - Son Dakika


Son Dakika

Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen saldırıya Akşener'den açıklama: Yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor 16:35 Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen saldırıya Akşener'den açıklama: Yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor Leicester resmen Szalai'yi istedi! Macar stoper için 13 milyon euroluk teklif geldi 16:31 Leicester resmen Szalai'yi istedi! Macar stoper için 13 milyon euroluk teklif geldi Çaldığı motosikletle kaza yaptı! 13 yaşındaki çocuğun 170 suç kaydı çıktı 16:16 Çaldığı motosikletle kaza yaptı! 13 yaşındaki çocuğun 170 suç kaydı çıktı
Almanya'da yeni karar! Türkiye için seyahat uyarısı 1 Temmuz'da kalkıyor 16:10 Almanya'da yeni karar! Türkiye için seyahat uyarısı 1 Temmuz'da kalkıyor Bakan Soylu'dan dikkat çeken uyarı: Kuzularımızı uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım 16:04 Bakan Soylu'dan dikkat çeken uyarı: Kuzularımızı uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor 16:00 Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor
Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü 15:00 Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu 14:44 Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu

Son Dakika Haberleri
16:46 Bakan Soylu uyardı: Kuzularımızı uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
16:35 Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen saldırıya Akşener'den açıklama: Yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor
16:33 Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi
16:30 Leicester resmen Szalai'yi istedi! Macar stoper için 13 milyon euroluk teklif geldi
16:21 Macron'a tokat atmanın cezası belli oldu! Saldırgan 18 ay ceza aldı, 4 ay hapis yatacak
16:13 Özcan Deniz, genç sevgilisiyle görüntülendi! İranlı model kamerayı görünce kaçacak yer aradı
16:09 Almanya'da yeni karar! Türkiye için seyahat uyarısı 1 Temmuz'da kalkıyor
16:04 Beşiktaş'tan iddialara yanıt geldi: Okan Buruk'la görüşmedik
15:59 Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor
Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor         
16:43
Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi         
16:33
Macron'a tokat atmanın cezası belli oldu! Saldırgan 18 ay ceza aldı, 4 ay hapis yatacak Macron'a tokat atmanın cezası belli oldu! Saldırgan 18 ay ceza aldı, 4 ay hapis yatacak         
16:22
Özcan Deniz, genç sevgilisiyle görüntülendi! İranlı model kamerayı görünce kaçacak yer aradı Özcan Deniz, genç sevgilisiyle görüntülendi! İranlı model kamerayı görünce kaçacak yer aradı         
16:14
Kız kaçırma davası kanlı bitti! Amca mezarda, yeğen hapiste Kız kaçırma davası kanlı bitti! Amca mezarda, yeğen hapiste         
16:06
Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı         
16:00
Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık         
15:46
Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş         
14:52
2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı!         
14:39
Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor         
14:36
Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı         
14:21
Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı         
14:15
Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü         
13:27
35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü         
13:25
Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı         
13:24
420 metre uzunluğundaki bu tünel lokanta çok farklı! Yemeğe değil, serinlemeye geliyorlar 420 metre uzunluğundaki bu tünel lokanta çok farklı! Yemeğe değil, serinlemeye geliyorlar         
11:33
Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş         
07:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 16:49:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Kozan'da yağıştan olumsuz etkilenen bölgeleri inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement