AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Kozan'da yağıştan olumsuz etkilenen bölgeleri inceledi - Son Dakika

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, 2 gün önce Kozan'daki yağış nedeniyle olumsuz etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Doğru, şiddetli yağış ve dolu nedeniyle hasar gören bahçeler ve balık çiftliklerinde inceleme yapıp muhtarlar ve bahçe sahipleriyle görüştü.

Tüm Kozan halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Doğru, hasar tespit çalışmalarının hızla yapıldığını ifade etti.

Devletin tüm yaraları sarmak için seferber olduğunu kaydeden Doğru "Artık eski Türkiye yok. Balık tesisinde balıkları telef olan üreticiler için yavru balık desteği vereceğiz. Fizibilite çalışmaları hala sürüyor, ardından çiftçinin üretmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile her vatandaşın yanındayız. Güçlü bir devlet ile vatandaşın yanındayız. Bunun içinde gece gündüz vatandaşımızın yanındayız." dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçaslan da vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çözüm önerisiyle çalışmalara başladıklarını ifade eden Kılıçaslan, "Muhtarlarımız ve vatandaşlarımız bize dere yatağında temizlemeye müsaade eder ise temizlik ile sorunu çözüm odaklı bir çalışma yapacağız." dedi.

İncelemede, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili de bulundu.