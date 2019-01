AK Parti Adıyaman'da Belediye Başkan Adaylarını Tanıttı

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı, belediye başkan adaylarını tanıttı.

Türkiye Petrolleri Kültür Merkezinde gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına eski Gümrük ve Ticaret Bakanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Muhammed Fatih Toprak, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının yanı sıra partililer katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, "Recep Tayyip Erdoğan hepimize bir yol açtı. Hamd olsun en sıkıntılı günlerde dik oldu, umut oldu. İktidar olarak son yıllarda hakkımızda bir sürü dedikodular, yalan, yanlış sözler edilebilir ama biz bu davanın öncüleri, biz bu davanın sahipleri hep birlikte umut verirsek, umut olursak ve hiçbir zaman umutsuzluk vermeyen liderimizi takip etmeliyiz. En sıkıntılı anlarda bile kefen sözünü hakkı ile söyleyen, gerekirse kefenimizi giymişiz diyerek bize her noktada önder olan Recep Tayyip Erdoğan liderimizi takip ederek umutsuzluğu gömeceğiz. Hep birlikte bu yeni seçimi de Allah'ın izniyle lider olarak, birinci parti olarak çıkacağız. Bu noktada Adıyaman'dan liderlik istendi ve ben Adıyaman'da hemşehrilerimden rekor istiyorum, bu seçimde hep birlikte rekora gideceğiz" dedi.



Daha sonra konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise, "Bu güzel günde bizi bir araya getiren Allah'a şükürler olsun. Bugüne kadar beni çeşitli görevlere layık gören kurucu il başkanlığı, milletvekilliği, yüksek seçim kurulu temsilciliği en son olarak Adıyaman Belediye başkanlığına layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkürlerimi, minnetlerimi arz ediyorum. Doğduk ve öleceğiz. Bir makama geldiysek gideceğiz. Eğer bırakacağımız makamlar menfaat ise zorumuza gider ama biz bu memleketi düşünüyoruz. Bu ülkeyi düşünüyorsak bayrak yarışında bayrağı bizden teslim alacak arkadaşa sadece destek ve dua ederiz. Baştan beri bu görevde kalıcı olmayacağımın bilincindeydim. İl koordinasyon kurulunda ben yaptığım konuşmada da benden daha iyisini bulursanız adayımız Hüsrev Kutlu derseniz vebal altındasınız demiştim. Çok şükür Allah'a benden daha iyi bir aday ortaya çıktı. Bu da Süleyman Kılınç kardeşimdi. İnşallah Süleyman Kılınç kardeşimle Adıyaman çok daha ileriye doğru gidecek" şeklinde konuştu.



AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, belediyecilik cumhurbaşkanın çizdiği yol üzerinden harekete edip, belediyeciliğin sadece yol, su, çöp gibi hizmetlerden ibaret olmadığı bilinciyle harekete edeceklerini söyleyerek, "Belediyecilik gönül işidir, gönüllere girmek işidir. Bu anlamda hem hizmet edecek, sosyal projeler üreteceğiz. Öncelikli gruplar dediğimiz engelli vatandaşlarımıza, hanımefendilere ve gençlerimize yönelik ciddi projelerimiz var. Üreten toplum olmak zorundayız. Yeşil alanlar, millet bahçeleri, millet kıraathaneleri yapmak için projelerimizi hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.



Bütün adayları tebrik ederek konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, "Geçmişte olduğu gibi birbirlerinin yerine geldik ve bu bayrak yarışında birileri de bu bayrağı bizden devralacak. Bu bayrağı alabilir de bu başarısızlıktır yapamıyor anlamına gelmiyor. Bu nasip işidir. Hepimiz bu işe başlarken haktan hayırlısı demedik mi, hakkın nasibi rızası olmazsa halk ne yapabilir ki. Eğer hak nasip etmemişse dünya alemde istese o iş olmaz. Bizler Adıyaman ile her zaman gurur duyduk, ilçelerimiz ile beraber. Alnımız açık bir şekilde her seçimde Ankara'ya gönderdiniz. Burada belediye başkanları oturttunuz. Hamdolsun biz sadece makam için gelmedik dedik ya biz hizmet için buralardayız. Alnımız açık Adıyaman'ın dünüyle, bugünüyle arasında koskocaman bir hizmet farkı var ama bizler Adıyaman'ın daha fazla hizmeti hak ettiğini sürekli vurguluyoruz. Hizmette sınır yoktur. Kalitede sınır yoktur. Bizler bu hizmetler üzerine çok daha fazlasını yeni dönemde yapalım diye varız" şeklinde konuştu.



Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi ise bütün adaylara başarılar dileyerek, "Adıyaman gönül coğrafyamızda önemli bir yere sahiptir. Adıyaman sahabelerin, imanın ve aşkın diyarıdır. Biliyorum ki, Adıyaman insanı çalışkan ve üretkendir. 31 Mart seçimlerinde de Adıyamanlı hemşerilerim bir kez daha kendine, tarihine ve asaletine yakışanı yapacaktır. AK Parti siyaseti hizmet siyasetidir. En başından beri biz milletimize efendilik taslamaya değil, hizmetkar olmaya geldik dedik ve 16 yılda da bunu gösterdik. Adıyaman'a hizmete yeniden talibiz. Bunun için 31 Mart'ta sizlerden hizmet için, yatırım için, proje için, güçlü bir Türkiye için bir kez daha destek istiyoruz. Cumhur ittifakı çatısı altında Milliyetçi Hareket Partisi ile yaptığımız işbirliği, 31 Mart akşamı sizlerin desteğiyle inşallah zaferle bu yoldan çıkacaktır" dedi.



Aday tanıtımında milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş ve Muhammed Fatih Toprak da birer konuşma yaparak AK Partinin Adıyaman'a yaptığı hizmetleri anlattı.



Yapılan konuşmaların ardından Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, Kahta Belediye Başkan Adayı Engin Akel, Gerger Belediye Başkan Adayı Erkan Aksoy, Samsat Belediye Başkan Adayı Halil Fırat, Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Yusuf Özdemir, Sincik Belediye Başkan Adayı Mehmet Korkut, Besni Belediye Başkan Adayı Eyüp Mehmet Emre, Çelikhan Belediye Başkan Adayı Mustafa Bulut, Tut Belediye Başkan Adayı Ercan Öncebe, Balkar Belediye Başkan Adayı Orhan Orhan, Belören Belediye Başkan Adayı Mahmut Turan, Kesmetepe Belediye Başkan Adayı Mehmet Yıldırım, Harmanlı Belediye Başkan Adayı Ali Azık, Suvarlı Belediye Başkan Adayı Mehmet Korkmaz, Çakırhöyük Belediye Başkan Adayı Hasan Özdemir, Şambayat Belediye Başkan Adayı Kemal Uysal, Köseceli Belediye Başkan Adayı Oktay Durgut, Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Bekir Söylemez, İnlice Belediye Başkan Adayı Mehmet Yakan, Bölükyayla Belediye Başkan Adayı Ramazan Yavuz, Akıncılar Belediye Başkan Adayı İsmet Çetinkaya, Kömür Belediye Başkan Adayı Ali Gündüz ve Yaylakonak Belediye Başkan Adayı Hasan Karakaya seçmenlere tanıtıldı. - ADIYAMAN

