AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı "Mahalle bakkallarını destekleyelim" projesi başlattı - Son Dakika

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı "Mahalle bakkallarını destekleyelim" projesini başlatarak, bakkallarını canlandırılması için alışveriş yapıyor, alınan gıda malzemelerini de mahalledeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, projeyi başlatarak yönetim kurulu üyelerine "Mahalle bakkallarından alışveriş yaparak, ihtiyaç sahibi vatandaşların kapısını çalın ve yaptığınız alışverişi ihtiyaç sahibi vatandaşa takdim edin." çağrısı yaptı.

Projenin başlangıcını da kendisi yapan Uluçay, Burmalı Mahallesi'nde mahalle muhtarı ve AK Parti mahalle temsilcisi ile tespit ettikleri ihtiyaç sahiplerine erzakları teslim etti.

Uluçay, "Afyonkarahisar il teşkilatı olarak bir proje başlattık. Afyonkarahisar'daki bütün yerel esnaflarımızı kalkındırmak adına yerel esnafımızdan alışveriş yaparak yine mahallemizdeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak adına bir proje başlattık. Bu projeye tüm teşkilatlarımız olarak sahip çıkıyoruz. Her zaman Afyonkarahisar yerel esnafının ve halkımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mahalle bakkallarını destekleyelim" projesi çerçevesinde Burmalı Mahallesindeki bakkallardan alışveriş yaptıklarını kaydetti.