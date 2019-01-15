AK Parti Afyonkarahisar Milletvekillerinin Ziyaretleri
1 saat önce
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ile AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, Sandıklı ilçesi ile Akharım Beldesinde kesinleşen belediye adaylarını ziyaret etti.
AK Parti Afyonkarahisar
Milletvekilleri Veysel Eroğlu
, Ali Özkaya
, İbrahim Yurdunuseven
ile AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, Sandıklı
ilçesi ile Akharım
Beldesinde kesinleşen belediye adaylarını ziyaret etti.
Eroğlu, Özkaya, Yurdunuseven ile Sezen, Sandıklı ilçesinde partilerinin kesinleşen Belediye Başkan adaylarını tebrik ederek 31 Mart yerel seçimlerinde başarı diledi.
Milletvekillerini ilçede AK Parti İlçe Başkanı Bekir Özçelik
, Sandıklı Belediye Başkanı AK Parti Belediye Başkan adayı Mustafa Çöl
, Akharım Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Eşref Ünsal ile partililer karşıladı.
Milletvekilleri, ilçe binasında, aday ve partililer ile bir süre sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:29 Kaynak: AA
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