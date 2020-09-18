- AK Parti Almanya Temsilcisi Göka: "Avrupa mülteci konusunda sınıfta kalmıştır" - Son Dakika

- AK Parti Almanya Temsilcisi Göka: "Avrupa mülteci konusunda sınıfta kalmıştır"

KÖLN - Almanya'nın Köln kentinde basın toplantısı gerçekleştiren AK Parti Almanya Temsilcisi Meryem Göka mülteci krizine değinerek, "Avrupa özellikle mülteci krizi konusunda ki hala şu anda Moria'ya bakın veya başka yerlere bakın, Avrupa bu anlamda sınıfta kalmıştır" dedi.

AK Parti Almanya Temsilcisi Meryem Göka, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Alman makamları, sivil toplum kuruluşları, Türklere ait iş yerlerini ve vatandaşları ziyaret etti. Uluslararası Demokratlar Birliği'nin Köln'de bulunan genel merkezine geçen Göka, basın mensupları ile bir araya geldi.

Göka, "Burada farklı partilerin de temsilcilikleri var, onlarla da görüşülüyor zaten, dolayısıyla artık biz de buradayız. AK Partiyle siz, bire bir özellikle dış politika konusunda ne gibi bir siyaset izliyorsunuz, bazen de Türkiye'ye yönelik iç politikayı da merak ediyorlar. Evet biz bunları konuşabiliriz, anlatabiliriz merak ediyorsanız biz bilgi veririz" diye konuştu. "Perspektiflerimizi, duruşumuzu özellikle de paylaşırız, bu son derece önemli bir şey" diyen Göka, "Almanya'daki partilerin de vakıflar aracılığıyla Türkiye de temsilcilikleri var aynı şekilde. Dolayısıyla burada daha farklı artık bir çalışma zemini oluşturmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"83 milyon artı 6.5 milyon yurt dışı Türkü hep beraberiz"

Almanya'daki çatı kuruluşlarını ziyaret ettiklerine de değinen Göka, "Onları biz de davet ettik. Avrupalı Türk toplumu çok önemli. Biz bir partiyiz, vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz" dedi. Göka, "Biz zaten herhangi bir ayrım yapmıyoruz, Türkiye'den bakınca Sayın Cumhurbaşkanımız da her zaman söylüyor, 83 milyon artı 6.5 milyon yurt dışı Türkü hep beraberiz. Kimseyi ayırmıyoruz" şeklinde konuştu.

"Gurbetçi kavramını zaten tamamen kenara bıraktık"

Gurbetçi kavramını bir kenara bıraktıklarını vurgulayan Göka, "Avrupalı Türkler bu anlamda çok önemli. Artık gurbetçi kavramını zaten tamamen biz kenarda bıraktık. Biz Avrupalı Türkler, yurt dışı Türkler diyoruz. Burada en önemli şey asli unsur olarak çok başarılı işler yapan, bu yaşadıkları toplumun bir parçası olan bizim insanlarımız" diye konuştu. Göka, "Ama aynı zamanda buradaki topluma da çok güzel katkılar yapan ve daha çokta yapacak olan Avrupalı Türkleri ve yurt dışı Türkleri öyle tanımlıyoruz" dedi.

Bir araya geldikleri zaman Alman makamlarıyla mutlaka bu konuyu dile getirdiklerini belirten Göka, "Yani bir sorunun parçası gibi yansıtılmak istense de zaman zaman, bunun tamamen yanlış olduğunu, aslında hem Türkiye'nin kendi siyaseti itibarıyla hem de aynı zamanda Avrupalı Türklerin bu toplumun da bir asli unsuru olarak çözümlerin bir parçası olduğunu biz her seferinde vurguluyoruz. Bunu mülteci krizinde de çok açık bir şekilde yaşadık" diye konuştu.

"Avrupa mülteci konusunda sınıfta kalmıştır"

"Bizim burada söyleyecek çok şeyimiz var" diyen Göka, "Biz burada çok güzel örnek teşkil edecek çalışmalar yaptık. Biz bunları paylaşabiliriz. Bence Avrupa özellikle mülteci krizi konusunda ki hala şu anda Moria'ya bakın veya başka yerlere bakın Avrupa bu anlamda sınıfta kalmıştır. Türkiye çok iyi bir örnek teşkil ediyor. İnanılmaz bir iş yapıyor, inanılmaz bir yük yüklendi" ifadelerini kullandı.

"Yüklerin eşit paylaşılması gerekiyor"

Göka, "Türkiye'de sadece sırtımızı sıvazlanarak değil, yüklerin eşit paylaşılması gerekiyor. İşte siz bütün mültecileri de sahip çıkın ama Doğu Akdeniz'de de hiç olmayın. Sadece bir yönde bir siyaset olmaz. Kazan-kazan ilişkisi ikili ilişkilerde özellikle o öne çıkar. Biraz bunları vurgulayıp bunların sağlıklı bir zeminini oluşturmak lazım önce. Şimdi bunların çalışması içerisindeyiz. Dolayısıyla çok büyük bir heyecan duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Göka, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir lider diplomasisi yürütüyor. Bu çok önemli, bunu iyi görmek lazım. Bu diplomasiyi ABD, Rusya ve diğer ülkelerde de görürüz. Bakanlarımız ve diğer kurumlarımız da görüşmeler yürütüyor. Biz partiler arası görüşmeleri de çok önemsiyoruz" dedi.

Göka, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Dış İlişkiler Başkanımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın selamlarını iletmek istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.